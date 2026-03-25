Kellemetlen meglepetést kapnak a nyakukba a magyarok, talán már pár óra sem maradt
Kitört a pánik egy pizzéria előtt Győr-Moson-Sopronban, szirénázva siettek a helyszínre
Drámai jelenetek játszódtak le a napokban egy Győr-Moson-Sopron vármegyei pizzéria előtt – tudatta szerdán közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.
Egy 40 év körüli férfi autóval érkezett az étteremhez, de miután leparkolt, nem szállt ki a kocsiból. A környéken tartózkodóknak gyanús lett, hogy a sofőr csak mozdulatlanul ül a volán mögött, ezért egy kis idő elteltével közelebb mentek az autóhoz.
Miután a fiatal férfi nem reagált semmire, nyilvánvalóvá vált, hogy a helyzet nagyon komoly, így valaki tárcsázta a segélyhívót. A legközelebbi mentő hét perc alatt odaért, de az alatt a jószándékú társaság tagjai a telefonon kapott utasítások alapján már hozzáláttak az újraélesztéshez.
Szerencsére az időben megkezdett segítségnyújtás eredményes volt, a beteg keringése visszatért, és végül stabil állapotban tudták a szakemberek kórházba szállítani.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat honlapja
+Ez is érdekelheti
Dermesztő látvány: Így nézett ki az 53-as út percekkel a tragédia után – Fotók
Holttestet találtak egy autó alatt Hajdúszoboszlón, borzalmas részletek derültek ki
Oszlopnak csapódott egy mentőautó Szolnokon – egy mentős is megsérült
Havazás és óriási szél – drasztikus lehűlés várható a hét második felében
NAV: a benzinkutak szinte mindenütt betartják a védett árra vonatkozó szabályokat
Tragédia történt Hevesben, már a szakemberek sem tudtak mit tenni
Megkéseltek egy munkást egy szegedi építkezésen - Fotó
Nem létező autókat adott el – több mint 6 milliót zsebelt a 28 éves férfi
Meggyilkoltak egy tiszakécskei férfit, megrendítő fotón, hol találtak rá
Letarolt egy autót, majd olajra lépett a Nagykőrösi út réme - Videó
Fogságba esett egy 1 éves gyerek Nyíregyházán, szirénázva rohantak érte