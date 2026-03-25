Kitört a pánik egy pizzéria előtt Győr-Moson-Sopronban, szirénázva siettek a helyszínre

Drámai jelenetek játszódtak le a napokban egy Győr-Moson-Sopron vármegyei pizzéria előtt – tudatta szerdán közösségi oldalán az Országos Mentőszolgálat.

Egy 40 év körüli férfi autóval érkezett az étteremhez, de miután leparkolt, nem szállt ki a kocsiból. A környéken tartózkodóknak gyanús lett, hogy a sofőr csak mozdulatlanul ül a volán mögött, ezért egy kis idő elteltével közelebb mentek az autóhoz.



Miután a fiatal férfi nem reagált semmire, nyilvánvalóvá vált, hogy a helyzet nagyon komoly, így valaki tárcsázta a segélyhívót. A legközelebbi mentő hét perc alatt odaért, de az alatt a jószándékú társaság tagjai a telefonon kapott utasítások alapján már hozzáláttak az újraélesztéshez.

Szerencsére az időben megkezdett segítségnyújtás eredményes volt, a beteg keringése visszatért, és végül stabil állapotban tudták a szakemberek kórházba szállítani.