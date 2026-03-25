Szijjártó Péter: Európa egy minden eddiginél durvább energiaellátási válság előtt áll

Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási válsághelyzet jön létre, a földgáztározók töltöttsége kilenc százalékra csökkent, szemben a magyarországi 24 százalékkal, azonban a kormány a tározók feltöltésére fog koncentrálni, és így fokozatosan megszünteti a földgázszállítást Ukrajna irányába − jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Székesfehérváron.

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető arról számolt be, hogy háborús világrendben élünk, s Európát jelenleg két olyan fegyveres konfliktus feszíti, amely az ellátásbiztonságon és az energiaárakon keresztül közvetlen gazdasági nehézségeket vált ki.

Mi négy éve élünk egy olyan háború szomszédságában, amely nemcsak Magyarországnak, hanem az egész kontinensnek az energiaellátását befolyásolja, és néhány hete tőlünk ugyan földrajzilag távolabb, viszont hatásában mindenképpen közel kitört egy másik háború, amely nemcsak Európa, hanem a világ energiaellátását is rendkívüli kihívások elé állítja"

− emlékeztetett. „És sajnos ez a két háború és az erre adott európai válaszok nagyon könnyen előállíthatnak egy olyan helyzetet, hogy Európában hamarosan egy minden eddiginél durvább energiaellátási krízis, egy energiaellátási válsághelyzet jön létre, nemcsak az árak, hanem az ellátás biztonsága szempontjából is” − folytatta.

Szijjártó Péter rámutatott, hogy az európai földgáztározók töltöttsége olyan szintre csökkent, hogy az éves földgázfogyasztásnak csak a kilenc százaléka van betárolva.