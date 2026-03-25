Lebukott Magyar Péter két embere, ismét Ukrajnáig vezetnek a szálak

Az elmúlt napokban újabb súlyos ügy bontakozott ki a Tisza Párt körül. A részleteket Deák Dániel, a XXI. Század Intézet vezető elemzője ismertette, aki elmondta, hogy az ügy középpontjában két, a pártnak dolgozó informatikus áll, akiknél a hatóságok házkutatást tartottak és bizonyítékokat foglaltak le.

Fotó: Máthé Zoltán/ MTI

Egy, a Telexen megjelent írás szerint a rendőrség egy 2025-ös bejelentés nyomán tartott házkutatást, és az érintetteknél az adathordozók mellett illegális haditechnikai eszközöket is találtak – írja Deák Dániel. Az ügyben jelenleg is folyamatban van a nyomozás, amely haditechnikai eszközök gyártásának gyanújára terjed ki, ami már önmagában is rendkívül súlyos bűncselekmény.

A történtekre reagálva Magyar Péter támadást indított a kormány ellen, azonban ezzel párhuzamosan azt is megerősítette, hogy az érintett személyek valóban a Tisza Pártnak dolgoztak. Ez a körülmény kulcsfontosságú, hiszen közvetlen kapcsolatot teremt a párt és a vizsgálat alá vont személyek között.

A helyzet súlyosságát tovább növeli a nemzetbiztonsági bizottság jelentése, amely egyértelműen feltárta: a két informatikus ukrán kapcsolatokkal rendelkezett, és rendszeres összeköttetésben állt a budapesti ukrán nagykövetséggel. Ez a kapcsolat olyan nemzetbiztonsági kockázatot jelent, amely túlmutat egy egyszerű bűnügyi eseten, és az ország szuverenitását érintő kérdéseket vet fel.