Nagykanizsán is megvillant a tiszás szeretetország: az ügynökbotrány elfedése a cél - Videó
Újabb hangfelvétel Magyar Péter szobabotrányáról, már 2024-ben tudták, ebből baj lesz
„A LOCK-os buli utáni sztori, az szándékos volt?” – tette fel a kérdést Radnai Márk Vogel Evelinnek, aki röviden úgy reagált: – Azt az élet hozta úgy. A Vissza a mederbe Facebook-oldal által közzétett hangfelvétel még 2024-ben készült, miután a Tisza Párt vezére egy VII. kerületi apartmanházban a barátnőjével, Vogel Evelinnel töltötte az estét, egy tálcányi fehér porral.
A hangfelvételből kiérződik, Radnai igencsak aggódik, hogy az ominózus estéről készített-e felvételt Magyar Péter volt barátnője.
Lehet
– válaszolta Vogel. – Ez nagyon rossz – mondta Radnai, hozzátéve, ennek fényében biztos benne, hogy Magyar Péter előre ki fog jönni valami magyarázattal.
A most kiszivárgott hangfelvétel azért érdekes, mert idén februárban, a botrány kirobbanásának idején Magyar Péter „megható” bejelentést tett közzé arról, hogy titkosszolgálati módszerek áldozata, és az oroszok miatt került ilyen helyzetbe. A felvétel tanulsága szerint viszont Magyar Péterék már 2024-ben tudták, hogy Vogel Evelin felvette a hangot, és valószínűleg a Tiszán belülről valaki más a képet is.
A Vissza a mederbe Facebook-oldal nem az első hangfelvételt hozza nyilvánosságra. Először az derült ki, hogy Radnai Márk, a Tisza alelnöke és Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője arról beszélnek, hogy be kéne LSD-zni.
Az oldal nyilvánosságra hozott egy másik hangfelvételt is, abban Radnai Márk „g…ci sok kokaint” emleget.
Forrás: Magyar Nemzet / Nyitókép: MTI/Purger Tamás
