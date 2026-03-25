Újabb hangfelvétel Magyar Péter szobabotrányáról, már 2024-ben tudták, ebből baj lesz

– válaszolta Vogel. – Ez nagyon rossz – mondta Radnai, hozzátéve, ennek fényében biztos benne, hogy Magyar Péter előre ki fog jönni valami magyarázattal.

A most kiszivárgott hangfelvétel azért érdekes, mert idén februárban, a botrány kirobbanásának idején Magyar Péter „megható” bejelentést tett közzé arról, hogy titkosszolgálati módszerek áldozata, és az oroszok miatt került ilyen helyzetbe. A felvétel tanulsága szerint viszont Magyar Péterék már 2024-ben tudták, hogy Vogel Evelin felvette a hangot, és valószínűleg a Tiszán belülről valaki más a képet is.

A Vissza a mederbe Facebook-oldal nem az első hangfelvételt hozza nyilvánosságra. Először az derült ki, hogy Radnai Márk, a Tisza alelnöke és Vogel Evelin, Magyar Péter volt barátnője arról beszélnek, hogy be kéne LSD-zni.



Az oldal nyilvánosságra hozott egy másik hangfelvételt is, abban Radnai Márk „g…ci sok kokaint” emleget.