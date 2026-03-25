Nagykanizsán is megvillant a tiszás szeretetország: az ügynökbotrány elfedése a cél - Videó

Orbán Viktor miniszterelnök országjárásának állomásain támogatói mellett meg-megjelennek Magyar Péter szimpatizánsai is, akik bekiabálásokkal igyekeznek megzavarni az eseményt - írja a Mandiner.

A március 24-i, nagykanizsai eseményen Bohár Dániel riporter egyikőjükkel el is beszélgetett: többek között arra volt kíváncsi, hogy mennyi pénzt kapnak Magyar Pétertől a rendzavarásért. A férfi gondolkodás nélkül azt felelte, hogy százmilliót. Erre Bohár visszakérdezett, hogy „ilyen jól fizet a Tisza Párt”.

Majd valamivel később elhangzott, hogy

az „ukránok aranypénzéből” van ez a „tetemes vagyon”.

Egy másik fiatal tüntető pedig arról beszélt a riporternek, hogy „nem azt az alacsony színvonalat képviselik, akikkel eddig interjút készített”. Azonban az interjúalany arra a kérdésre, hogy mit gondol az ukránok olajblokádjáról, nem nagyon tudott mit válaszolni.