Több mint 800 ezret küldött már ki a kedvezményt tartalmazó gázszámlákból az MVM
Orbán Viktor: Se ukrán, se tiszás sosem fog bennünket megzsarolni + videó
„Nem elég, hogy az ukránok zsarolnak és fenyegetnek bennünket, most már a titkosszolgálatok is lehallgatják a külügyminiszterünket” – írta Orbán Viktor a közösségi oldalán. A miniszterelnök hozzátette:
Ami sok, az sok! Április 12-én mutassuk meg, hogy velünk ezt nem lehet megcsinálni!
A bejegyzéshez feltöltött videóban a kormányfő úgy vélekedett, hogy egy ukránbarát kormány beáll a sorba, és odaadja a magyarok pénzét Brüsszelnek, ahonnan elküldik azt Ukrajnába. Kitért arra is, hogy az ukrán titkosszolgálatok beavatkoznak a magyar választási kampányba, és beépülnek a magyar politikába, leginkább a Tisza Pártba.
Mindent megtesznek, hogy ukránbarát kormány jöjjön létre a választásokat követően. Se ukrán, se tiszás sosem fog bennünket megzsarolni és megijeszteni, nem félünk és nem is fogunk megijedni
– tette hozzá.
Nyitókép: Orbán Viktor Facebook-oldala
