Nagykanizsán is megvillant a tiszás szeretetország: az ügynökbotrány elfedése a cél - Videó
Szijjártó Péter: Brüsszel is aktív szereplője a titkosszolgálati beavatkozásnak - Videó
A tárcavezető elmondta: az, hogy egy magyar újságíró személyes közreműködésével külföldi titkosszolgálatokhoz került el az ő telefonszáma, és ezen keresztül egy lehallgatási akció is megvalósulhatott, egyértelműen arra utal, hogy szervezett, külföldről irányított beavatkozási kísérlet zajlik Magyarország belügyeibe.
A miniszter különösen aggasztónak nevezte, hogy az érintett újságíró, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll a Tisza Párt legbelső köreivel, és még a jövőbeli külügyminisztériumi személyi döntésekbe is beleszólást helyezett kilátásba. Mint fogalmazott:
gondoljanak bele, milyen szuverén politika lesz az, ahol a külügyminisztérium személyi összetételébe egy olyan újságírónak van beleszólása, aki külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt.
Szijjártó Péter szerint a történtek komoly kérdéseket vetnek fel Magyarország szuverenitásával kapcsolatban, és azt a kérdést is felteszik: egy ilyen helyzetben vajon kinek az akaratát hajtaná végre egy esetleges új kormányzati struktúra.
A külügyminiszter arról is beszélt,
minden kétséget kizáróan kiderült, hogy Brüsszel is aktív szereplője ennek a beavatkozási kísérletnek.
Szijjártó Péter elmagyarázta azt is, hogy kivel szokott beszélni és miért. Mint mondta, ha az Európai Unióban olyan döntés születik, amely befolyásolhatja hazánk viszonyát az unión kívüli országokkal, akkor szükségszerű velük az egyeztetés.
Amint arról korábban beszámoltunk: nyilvánosságra került egy hangfelvétel, amelyből kiderült, hogy a Direkt36 és a VSquare újságírója, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll külföldi titkosszolgálatokkal, és megadta a külügyminiszter telefonszámát egy európai uniós tagállam titkosszolgálatának, amelynek így lehetősége nyílt megfigyelnie a magyar külügyminiszter telefonbeszélgetéseit.
A kiszivárgott felvételen a beszélgetőtárs arra is rákérdez Panyinál, hogy melyik az az ominózus állam, amellyel kapcsolatban áll és amelynek kiadta a telefonszámokat, de az újságíró csak annyit felel, hogy „azt nem mondhatom el”. Majd megkérte beszélgetőtársát, hogy erről ne beszéljen senkinek.
Panyi Szabolcs arra is kitért, nem csupán barátja Orbán Anitának, de együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott. Panyi így folytatja az Orbán Anitához fűződő kapcsolatának leírását: „sötét titok az életemben, amit kevesen tudnak rólam, tehát ezt nem adhatod tovább, hogy ugye az volt, hogy az Anita 2010-ben fideszes képviselőjelölt volt, aztán visszalépett. Kicsinálták őt az ilyen XI. kerületi fideszes viperafészek belharcaiban. De hogy az Anitának volt egy kampánystábja, amiben én is benne voltam, 2009–10 eleje.”
Panyi szerint
továbbra is jóban van a Tisza politikusával, sőt segít is neki „bizonyos dolgokban”, „szakmával kapcsolatos” dolgokban.
A külföldről finanszírozott újságíró hétfőn elismerte a közösségi oldalán, hogy ő hallható a hangfelvételen, amelyen egy forrásával beszél.
Az ügyben érintett Szijjártó Péter úgy fogalmazott:
durva, hogy ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró a Tisza Párt legbelső köreihez tartozik. Ez a külföldi szolgálatokkal aktív kapcsolatot fenntartó magyar újságíró Orbán Anita barátja.
Nyitókép: MTI
