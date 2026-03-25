Szijjártó Péter: Brüsszel is aktív szereplője a titkosszolgálati beavatkozásnak - Videó

A tárcavezető elmondta: az, hogy egy magyar újságíró személyes közreműködésével külföldi titkosszolgálatokhoz került el az ő telefonszáma, és ezen keresztül egy lehallgatási akció is megvalósulhatott, egyértelműen arra utal, hogy szervezett, külföldről irányított beavatkozási kísérlet zajlik Magyarország belügyeibe.

A miniszter különösen aggasztónak nevezte, hogy az érintett újságíró, Panyi Szabolcs kapcsolatban áll a Tisza Párt legbelső köreivel, és még a jövőbeli külügyminisztériumi személyi döntésekbe is beleszólást helyezett kilátásba. Mint fogalmazott:

gondoljanak bele, milyen szuverén politika lesz az, ahol a külügyminisztérium személyi összetételébe egy olyan újságírónak van beleszólása, aki külföldi titkosszolgálatokkal működik együtt.

Szijjártó Péter szerint a történtek komoly kérdéseket vetnek fel Magyarország szuverenitásával kapcsolatban, és azt a kérdést is felteszik: egy ilyen helyzetben vajon kinek az akaratát hajtaná végre egy esetleges új kormányzati struktúra.

A külügyminiszter arról is beszélt,