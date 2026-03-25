Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktort

Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktort
Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktor magyar miniszterelnököt a közelgő magyarországi parlamenti választáson a Truth Social közösségimédia-platformján közzétett bejegyzésében.
2026. március 25., szerda 08:27
Keddi posztjában azt írta:

 "Magyarország nagyra becsült miniszterelnöke, Orbán Viktor egy igazán erős és hatalmas vezető, aki bizonyítottan fenomenális eredményeket ért el. Fáradhatatlanul küzd szeretett hazájáért és népéért. Viktor keményen dolgozik Magyarország védelméért, a gazdaság növekedéséért, a munkahelyteremtésért, a kereskedelem előmozdításáért, az illegális bevándorlás megállításáért és a törvényes rend biztosításáért!"

Donald Trump hozzátette, hogy Magyarország és az Egyesült Államok közötti kapcsolatok, az együttműködés új magasságokba emelkedtek kormánya alatt, "nagyrészt Orbán miniszterelnök úrnak köszönhetően." 


Hozzátette: várja, hogy továbbra is szorosan együttműködhessenek, hogy mindkét ország tovább haladhasson ezen az úton.

"Büszkén támogattam Viktor újraválasztását 2022-ben, és megtiszteltetés számomra, hogy ezt ismét megtehetem. A választás napja 2026. április 12. Magyarország: menjen, és szavazzon Orbán Viktorra! Ő egy igaz barát, harcos és győztes, és teljes mértékben támogatom Magyarország miniszterelnökévé való újraválasztását. Orbán Viktor soha nem fogja cserben hagyni Magyarország népét. Végig vele vagyok!"

 - zárta bejegyzését az amerikai elnök, melyet az MTI szemlézett.

