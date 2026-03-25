Nagykanizsán is megvillant a tiszás szeretetország: az ügynökbotrány elfedése a cél - Videó
Az ellenzéknek is kezdi kiverni a szemét a valóság: Uj Péter, a 444 főszerkesztője fölényes Fidesz győzelmet vár (VIDEÓ)
Egy podcast-beszélgetés során Uj Péter, a 444 főszerkesztője elárulta: fölényes Fidesz győzelmet tart valószínűnek. Úgy kalkulál, hogy a Fidesz 2,5 millió szavazatot fog kapni listán, a Tisza maximum 2,4 milliót.
Az egyéni választókerületek kapcsán Uj Péter azzal számol, hogy a Tisza maximum 40-et tud nyerni, de nem lepődne meg, ha csak 20-at tudna elhozni a 106-ból
– a többit szerinte behúzhatja a Fidesz.
Íme, Uj Péter prognosztizációja:
Mindez egy fontos politikai jelenségre mutat rá: mintha megtört volna az a lendület, amely az elmúlt időszakban az ellenzéki oldalt – különösen a Tisza Párt körül – jellemezte. A korábban domináns narratívák – a gyors erősödésről, az átbillenő erőviszonyokról – egyre inkább helyüket adják a visszafogottabb, realista értékeléseknek.
A választás persze még nincs lefutva, de az irányok kirajzolódni látszanak. Ha a jelenlegi trendek fennmaradnak, akkor nemcsak a Fidesz győzelme tűnik valószínűnek, hanem az is, hogy ismét jelentős parlamenti fölénnyel kormányozhat.
Forrás: Mandiner / Nyitókép: Facebook
