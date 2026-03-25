Szentkirályi Alexandra: Megszólalt egy ukrán elemző, ki is derült, hogy összejátszanak Magyar Péterrel - videóval

Az ukrán elemző kijelentése után ismét reflektorfénybe került a Tisza Párt és Ukrajna feltételezett kapcsolata. Szentkirályi Alexandra, a fővárosi Fidesz frakcióvezetője szerint az elhangzottak újabb jelként értelmezhetők ebben az összefüggésben.

Az ukrán elemző arról beszélt, hogy

Magyar Péternek a választók felé olyan üzeneteket kell megfogalmaznia, amelyek számukra kedvezők, ha politikai sikert akar elérni. Példaként említette, hogy azt kell hangsúlyoznia: „nem akarnak fegyvert és katonát küldeni Ukrajnának”.

Szentkirályi Alexandra szerint nem először hangzanak el ilyen kijelentések ukrán oldalról. Úgy fogalmazott: korábban Tseber Roland is arról beszélt, hogy vissza kell fogni a megszólalásokat, nehogy „kiderüljön az igazság”.