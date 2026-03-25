Tiszás ügynökbotrány: feljelentést tettek Panyi Szabolcs ügyében

Panyi egy Szergej Lavrov orosz külügyminiszter és Szijjártó Péter magyar külügyminiszter közötti beszélgetést emlegetett, amely szerinte azt igazolja, hogy 2020-ban Szijjártó segített elintézni Peter Pellegrini korábbi szlovák miniszterelnöknek egy moszkvai vizitet a szlovák választások hajrájában. Ez Panyi értelmezése szerint „jól jött” Pellegrininek, hiszen a szlovák társadalom „elég oroszbarát”. Panyi egyébként 2024-ben már valóban írt egy ilyen történetről. Majd azzal zárja mondandóját, hogy neki ezek a beszélgetések megvannak, hiszen vannak szolgálatok, titkosszolgálatok, amelyek „ezeket lehallgatják”.

Panyi azzal is hencegett beszélgetőpartnerének, hogy barátja Orbán Anitának és együtt is dolgozik a Tisza politikusával. Azt állította, most is segít neki szakmai ügyekben, korábban pedig a politikus kampánycsapatában is dolgozott. Az újságíró szerint olyan bizalmas viszonyban van Orbán Anitával, hogy konkrét javaslatokat tehet arra nézve, hogy a Tisza politikusa kiket tartson meg, kiket rúgjon ki, ha külügyminiszter lesz. Panyi elismerte, hogy ő hallható a felvételen.

Azt, hogy milyen szintű titkosszolgálati kapcsolatai lehetnek Panyinak, jól jelzi, hogy éppen a mostani botránya kirobbanása után a Facebookon közzétette Szijjártó Péter külügyminiszter és orosz kollégája, Szergej Lavrov telefonos beszélgetésének szó szerinti leiratát. Az újságírótól persze nem áll távol a dezinformáció sem, jelentősen hozzájárult például annak a képnek a kialakításához, hogy a magyar kormány oroszbarát, ami veszélyt jelent az unióra. Ennek a dezinformációs sorozatnak volt a legutóbbi része, amikor a VSquare hírlevelében arról írt, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök politikai machinátorokból álló csapatot küld Magyarországra a választások befolyásolására. Azóta kiderült, Panyi szavaiból semmi nem igaz.

Ismert, korábban már több fideszes politikus is utalt arra, hogy Panyi a hazaárulást is elkövethette, hiszen a törvény szerint az a magyar állampolgár, aki „Magyarország függetlenségének, területi épségének vagy alkotmányos rendjének megsértése céljából külföldi kormánnyal vagy külföldi szervezettel kapcsolatot vesz fel vagy tart fenn, hazaárulást követ el“.