Kitört a pánik egy pizzéria előtt Győr-Moson-Sopronban, szirénázva siettek a helyszínre
Kellemetlen meglepetést kapnak a nyakukba a magyarok, talán már pár óra sem maradt
Markáns hidegfront éri el északnyugati irányból Magyarországot szerdán este, ennek köszönhetően pedig valósággal a feje tetejére áll az időjárás egyes régiókban.
Az Időkép előrejelzése alapján egy mediterrán ciklon sokfelé kiadós csapadékot okoz majd. Előbb a Soproni- és Kőszegi hegységben, csütörtök délutántól pedig már a Bakonyban és a Dunántúl nyugati tájain az alacsonyabban fekvő részeken is havas eső, illetve hó váltja fel az esőt.
Péntek délutánig az Alpokalján, valamint a Bakonyban is több centi vizes, tapadó hó terítheti be a tájat, de kis mennyiségű olvadozó hó még a síkvidéken élőknek is kijuthat. Ezzel együtt természetesen a levegő hőmérséklete is nagyot zuhan, a magasabban fekvő részeken egy kevéssel fagypont alá is benézhetünk.
Az északi, északnyugati szél viharossá fokozódik, így az autósok számára is fokozott óvatosság ajánlott, illetve most örülhet csak igazán az, aki nem siette el a téli gumi lecserélését.
Hétvégén már sehol sem lesz havazás, és még a nyugati végeken is enyhül a levegő néhány fokkal.
A nyitókép illusztráció: MTI/Komka Péter
