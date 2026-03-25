Több külföldi titkosszolgálat is befolyásolni akarja a magyar választásokat

Az M1 aktuális csatorna 48 perc című hírháttérműsorában Pócza István, a Batthyány Lajos Alapítvány szakmai programvezetője elképesztően riasztónak nevezte azt a nemzetbiztonsági titkosszolgálati jelentést, amely megállapította, hogy a Tisza Párt informatikusait Ukrajnában, titkosszolgálati kapcsolatokon keresztül képezték ki.

Emlékeztetett: a történet első köre a Tisza Világ applikáció adatszivárgása volt, szavai szerint már ott is világos volt, hogy valamilyen ukrán szál van a történetben. Gyakorlatilag már ott lehetett látni, hogy

az ukrán nemzetbiztonsági erők és az ukrán titkosszolgálatok ott vannak a háttérben a Tisza Párt informatikai rendszerei körül.

Pócza István hangsúlyozta: ez a második lépés még az előzőnél is megdöbbentőbb, hiszen ebben kiderült, hogy konkrét személyek, azaz a Tisza Párt informatikusai esetében látható és tetten érhető ez a tevékenység.

Kiemelte: a hétfőn nyilvánosságra került ügyben lengyel és német titkosszolgálati szál is felmerült, ami nem véletlen, mind a két ország egyértelműen elkötelezett Ukrajna mellett a mostani magyar vezetéssel szemben.