Az ügynökbotrány után mindenkinek világos, életveszély lenne a tiszásokra bízni az országot - Videó

Nagykanizsán is megvillant a tiszás szeretetország: az ügynökbotrány elfedése a cél - Videó
Ez egy polip, egyre több csápját látjuk meg ennek a történetnek: volt egy tényfeltáró újságíró, aki adatokat hozott és vitt külföldi titkosszolgálatoknak és a Tisza Párt külügyi képviselőjével is szoros kapcsolatban áll, de most már azt is látjuk, hogy Tisza Párt informatikusai is titkosszolgálati irányítás alatt álltak, valószínűleg az ukránok érdekében folytatott titkosszolgálati művelet részeként dolgoztak Magyarországon és beépültek a Tisza Párt informatikai rendszerébe – reagált Bóka János a tiszás ügynökbotrányra.
Ügynökbotrány: életveszély lenne a tiszásokra bízni az országot
Az európai uniós ügyekért felelős miniszter szerint egy összehangolt titkosszolgálati művelet zajlik Magyarországon, amelynek a célja a választás befolyásolása, hogy a Tisza Pártot segítsék hatalomra. Ez szuverenitási probléma – jelezte, kiemelve, hogy Magyar Péter kommunikációja most is ellentmondásos, és tagad, bármiről, ami nem kedvez neki, azt állítja, hogy semmi köze a pártjához.
Az ügynökbotrány után mindenkinek világos, életveszély lenne a tiszásokra bízni az országot
– mondta Bóka János.
Németh Balázs szerint ebből is látszik, hogy nem Magyar Péter a valódi ellenfél, hanem azok a külföldi személyek, akik beavatkoznak a hazai választásokba.
Nemcsak egy külföldi politikai párt a Tisza, hanem egy titkosszolgálati művelet részeként létrehozott párt – fűzte hozzá Bóka János, aki szerint fel kell tennünk a kérdést, hogy Orbán Anita annyira amatőr, hogy úgy véli, ezeknek a kijelentéseknek nincs jelentőségük és lehet úgy vezetni egy minisztériumot, hogy külföldi titkosszolgálatok ki-be járnak, vagy a hatalom megszerzése érdekében teszi mindezt.
Miért is akar valaki a kormány tagja lenni? Politikai közösséget akar szolgálni vagy a hatalom megszerzése miatt, amiért bármit megtesz, még a külföldi titkosszolgálati beavatkozást is? Ez egy hatalmas kérdőjel Orbán Anita neve mellett – vélekedett.
A miniszter felidézte, nem véletlen mindez: a kormány 2010-től kezdődően ellentétes állásponton van, mint az Európai Unió, ezért akarják a nemzeti kormányt eltakarítani.
A brüsszeli reakciók kapcsán elmondták, nevetséges, hogy amiatt, mert telefonálni látták Szijjártó Pétert az ülések szünetében, azzal vádolják, hogy jelentett az oroszoknak. – Ez azért is visszás, mert ez az ügy onnan indult, hogy a külügyminiszter telefonbeszélgetését egy újságíró segítségével rögzítette egy uniós titkosszolgálat, majd azt nyilvánosságra hozták. Arra kellene választ adni inkább, mindaz hogyan történhetett meg, hogy egy uniós tagállam titkosszolgálata, akivel szövetségben állunk, lehallgatja a magyar külügyminisztert – közölte.
Az olajblokádról Bóka János megjegyezte, a müncheni egyezmény célja az volt, hogy Magyarországon energiaválság alakuljon ki, ám miután a Közel-Keleten újabb fegyveres konfliktus kezdődött, már változott a perspektívája.
"Azt nem zárom ki, hogy Brüsszelben elhitték, hogy Zelenszkij még meg is nyitja a kőolajvezetéket, ám most, hogy az ő megfigyelőiket sem engedik oda, kicsit megszeppenve állnak az ügyhöz. Így Orbán Viktort sem tudták sarokba szorítani azzal, hogy az ukrán szándék márpedig megvan" – mutatott rá.
Bóka János elhibázott döntésnek nevezte, hogy az EU politikai elitje, amely a bizottságot vezeti, arra tette fel a politikai karrierjét, hogy kitart az orosz–ukrán háborúval kapcsolatos nézetei mellett, és ennek mentén kezelik az orosz energiaforrásokat is.
Nem az Európai Unió energiabiztonság részeként kezelik a kérdést, hanem az orosz–ukrán háború részeként. Ez pedig egy olyan politikai döntésbe szorítja be őket, ami a teljes politikai megsemmisüléshez vezet – vélekedett.
A miniszter hozzátette, talán van remény a változásra, mert amíg Ursula von der Leyen korábban a nukleáris beruházásokat lehetetlenné tette, most arról beszélt nemrégiben, hogy a nukleáris energia a jövő.
A műsorban reagáltak Uj Péter, a 444 főszerkesztője véleményére, aki nemrégiben arról beszélt, a 106 egyéni választókerületből a Tisza Párt a legjobb forgatókönyv szerint is maximum negyven egyéni választókerületet tud megnyerni, de nem lepődne meg, ha csak húszat tudna megnyerni.
A Tisza egyetlen üzenete a kampány alatt, hogy már meg is nyerték a választást, és az a kérdés, hogy két- vagy háromharmados győzelem lesz-e – mondta, kiemelve, hogy még olyan körzetekben is sikerült önkormányzati választást nyerni, ahol korábban szinte soha.
Ez nem azt jelzi, hogy a Tisza nyerésre áll – jegyezte meg.
Németh Balázs szerint mindez azért veszélyes, mert a Tisza szimpatizásait azzal etetik, hogy a Fidesz csak csalással tud nyerni, és az elmúlt években a Magyar Péter azon dolgozott, hogy indulatot, erőszakot tápláljon az emberekbe.
Magyar Péter szájából nem számíthatunk arra, hogy a választás éjszakáján, az eredményhirdetés után arról beszéljen, hogy a magyar emberek döntöttek, meghallottuk a hangjukat, és a Fidesz–KDNP alakíthat kormányt, és a mi érdekünk, hogy együttműködjünk a siker érdekében a magyar kormánnyal. Ennek az ellenkezőjére számítok és attól tartok, lesznek még gondok az agresszió menedzselése miatt – vélekedett.
Bóka János egyúttal Tárkányi Zsolt karlendítésére is kitért, szerinte ez a helyzet is jól mutatja, milyen megúszós, sunnyogós kommunikációt folytat a Tisza Párt.
Miért nem tudta megtenni azt a Tisza Párt, hogy kiáll és elmondja, az antiszemitizmussal zéró toleranciát kell alkalmazni, elítél minden ezzel kapcsolatos kijelentést és a zsidó közösségek számíthatnak a mindenkori magyar kormány támogatására. De élek a gyanúperrel, nem véletlen, hogy hallgatnak az ilyen fontos kérdésekben is – összegzett Bóka János.
Nyitókép: Igazság órája
+Ez is érdekelheti
Váratlan beismerést tett Magyar Péter a drogos felvételek ügyében – A Tisza-elnök elengedte Radnai Márk kezét?
Drogügy árnyékában a Tisza: Radnai Márk körül áll a bál
Szijjártó Péter: Brüsszel is aktív szereplője a titkosszolgálati beavatkozásnak - Videó
Újabb hangfelvétel Magyar Péter szobabotrányáról, már 2024-ben tudták, ebből baj lesz
Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába - Videó
Több külföldi titkosszolgálat is befolyásolni akarja a magyar választásokat
Tiszás ügynökbotrány: feljelentést tettek Panyi Szabolcs ügyében
Tiszás ügynökök segítségével akart hozzájutni Ukrajna a 90 milliárd eurós uniós pénzhez
Szentkirályi Alexandra: Megszólalt egy ukrán elemző, ki is derült, hogy összejátszanak Magyar Péterrel - videóval
Donald Trump amerikai elnök támogatásáról biztosította Orbán Viktort
Az ellenzéknek is kezdi kiverni a szemét a valóság: Uj Péter, a 444 főszerkesztője fölényes Fidesz győzelmet vár (VIDEÓ)