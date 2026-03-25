Az ügynökbotrány után mindenkinek világos, életveszély lenne a tiszásokra bízni az országot - Videó

Németh Balázs szerint ebből is látszik, hogy nem Magyar Péter a valódi ellenfél, hanem azok a külföldi személyek, akik beavatkoznak a hazai választásokba.

Nemcsak egy külföldi politikai párt a Tisza, hanem egy titkosszolgálati művelet részeként létrehozott párt – fűzte hozzá Bóka János, aki szerint fel kell tennünk a kérdést, hogy Orbán Anita annyira amatőr, hogy úgy véli, ezeknek a kijelentéseknek nincs jelentőségük és lehet úgy vezetni egy minisztériumot, hogy külföldi titkosszolgálatok ki-be járnak, vagy a hatalom megszerzése érdekében teszi mindezt.

Miért is akar valaki a kormány tagja lenni? Politikai közösséget akar szolgálni vagy a hatalom megszerzése miatt, amiért bármit megtesz, még a külföldi titkosszolgálati beavatkozást is? Ez egy hatalmas kérdőjel Orbán Anita neve mellett – vélekedett.

A miniszter felidézte, nem véletlen mindez: a kormány 2010-től kezdődően ellentétes állásponton van, mint az Európai Unió, ezért akarják a nemzeti kormányt eltakarítani.

A brüsszeli reakciók kapcsán elmondták, nevetséges, hogy amiatt, mert telefonálni látták Szijjártó Pétert az ülések szünetében, azzal vádolják, hogy jelentett az oroszoknak. – Ez azért is visszás, mert ez az ügy onnan indult, hogy a külügyminiszter telefonbeszélgetését egy újságíró segítségével rögzítette egy uniós titkosszolgálat, majd azt nyilvánosságra hozták. Arra kellene választ adni inkább, mindaz hogyan történhetett meg, hogy egy uniós tagállam titkosszolgálata, akivel szövetségben állunk, lehallgatja a magyar külügyminisztert – közölte.