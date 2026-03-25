Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába - Videó

Közösségi oldalán jelentkezett a miniszterelnök.
2026. március 25., szerda 10:28
A Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk

 – jelentette be szerdán, közösségi oldalán közzétett videójában Orbán Viktor.

A miniszterelnök közölte, erről előterjesztés is tesz a hamarosan kezdődő kormányülésen. 


Orbán Viktor emlékeztetett, a Barátság kőolajvezeték működését Ukrajna harminc napja blokkolja, és gáz ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekeztünk, a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon, tovább kell lépni az olajblokád letörése, és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében. 

Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt 

– húzta alá a kormányfő, kiemelve, hogy: mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli-gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell, ezért az ukránoké helyett a magyar gáztározókat töltjük fel.

Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk!

– szögezte le.

 

Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala

 

