Nagykanizsán is megvillant a tiszás szeretetország: az ügynökbotrány elfedése a cél - Videó
Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába - Videó
A Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk
– jelentette be szerdán, közösségi oldalán közzétett videójában Orbán Viktor.
A miniszterelnök közölte, erről előterjesztés is tesz a hamarosan kezdődő kormányülésen.
Orbán Viktor emlékeztetett, a Barátság kőolajvezeték működését Ukrajna harminc napja blokkolja, és gáz ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekeztünk, a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon, tovább kell lépni az olajblokád letörése, és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében.
Amíg Ukrajna nem ad olajat, Magyarország irányából nem kap gázt
– húzta alá a kormányfő, kiemelve, hogy: mivel Ukrajna közben a Magyarországot ellátó déli-gázvezetéket is támadja, nekünk tartalékolnunk kell, ezért az ukránoké helyett a magyar gáztározókat töltjük fel.
Magyarország energiabiztonságát megvédjük, a védett benzinárat és a rezsicsökkentett gázárat megtartjuk!
– szögezte le.
Nyitókép: Orbán Viktor hivatalos Facebook-oldala
