Orbán Viktor: Leállítjuk a gázszállítást Ukrajnába - Videó

A Magyarországról Ukrajnába irányuló gázszállításokat fokozatosan leállítjuk, és az így nálunk maradó gázmennyiséget itthon betároljuk

– jelentette be szerdán, közösségi oldalán közzétett videójában Orbán Viktor.

A miniszterelnök közölte, erről előterjesztés is tesz a hamarosan kezdődő kormányülésen.



Orbán Viktor emlékeztetett, a Barátság kőolajvezeték működését Ukrajna harminc napja blokkolja, és gáz ukrán zsarolással szemben eddig sikeresen védekeztünk, a védett áraknak köszönhetően a magyarok fizetik a legalacsonyabb árakat a benzinkutakon, tovább kell lépni az olajblokád letörése, és Magyarország biztonságos energiaellátása érdekében.