Holttestet találtak egy autó alatt Hajdúszoboszlón, borzalmas részletek derültek ki

Lesújtó esetről érkezett hír.
2026. március 25., szerda 09:42
Megrázó tragédiáról számolt be kedden a haon.hu: egy férfit holtan találtak egy autó alatt Hajdúszoboszlón, a Bródy Sándor utcában.

A helyszínre kedden, a déli órákban mentők, tűzoltók és rendőrök is kivonultak, mert egy férfira ráesett az autója.


 

A tűzoltók leemelték a járművet a sérültről, majd átadták a mentőknek, azonban az Országos Mentőszolgálat munkatársai már nem tudtak segíteni rajta. Tájékoztatásuk szerint a helyszínen már csak egy idős férfi halálának tényét állapították meg.

Az eset körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja, bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A helyszíni információk alapján valószínűsíthető, hogy a mintegy 70 év körüli férfi az autóját javította, amikor a jármű ráesett.

