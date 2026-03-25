Holttestet találtak egy autó alatt Hajdúszoboszlón, borzalmas részletek derültek ki

Megrázó tragédiáról számolt be kedden a haon.hu: egy férfit holtan találtak egy autó alatt Hajdúszoboszlón, a Bródy Sándor utcában.

A helyszínre kedden, a déli órákban mentők, tűzoltók és rendőrök is kivonultak, mert egy férfira ráesett az autója.



