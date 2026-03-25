Holttestet találtak egy autó alatt Hajdúszoboszlón, borzalmas részletek derültek ki
Megrázó tragédiáról számolt be kedden a haon.hu: egy férfit holtan találtak egy autó alatt Hajdúszoboszlón, a Bródy Sándor utcában.
A helyszínre kedden, a déli órákban mentők, tűzoltók és rendőrök is kivonultak, mert egy férfira ráesett az autója.
A tűzoltók leemelték a járművet a sérültről, majd átadták a mentőknek, azonban az Országos Mentőszolgálat munkatársai már nem tudtak segíteni rajta. Tájékoztatásuk szerint a helyszínen már csak egy idős férfi halálának tényét állapították meg.
Az eset körülményeit a rendőrség közigazgatási eljárás keretében vizsgálja, bűncselekmény gyanúja nem merült fel. A helyszíni információk alapján valószínűsíthető, hogy a mintegy 70 év körüli férfi az autóját javította, amikor a jármű ráesett.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Kellemetlen meglepetést kapnak a nyakukba a magyarok, talán már pár óra sem maradt
Dermesztő látvány: Így nézett ki az 53-as út percekkel a tragédia után – Fotók
Oszlopnak csapódott egy mentőautó Szolnokon – egy mentős is megsérült
Havazás és óriási szél – drasztikus lehűlés várható a hét második felében
NAV: a benzinkutak szinte mindenütt betartják a védett árra vonatkozó szabályokat
Tragédia történt Hevesben, már a szakemberek sem tudtak mit tenni
Megkéseltek egy munkást egy szegedi építkezésen - Fotó
Nem létező autókat adott el – több mint 6 milliót zsebelt a 28 éves férfi
Meggyilkoltak egy tiszakécskei férfit, megrendítő fotón, hol találtak rá
Letarolt egy autót, majd olajra lépett a Nagykőrösi út réme - Videó
Fogságba esett egy 1 éves gyerek Nyíregyházán, szirénázva rohantak érte