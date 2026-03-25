Kormánybiztos: Brüsszel vette át Washington helyét, ugyanaz a korrupciós és ügynökhálózat most a Tiszát segíti

Egy kiterjedt nemzetközi hálózat pénzeli és koordinálja a magyar baloldalhoz köthető szereplőket, újságírókat, aktivistákat és NGO-kat. Ez a hálózat a Biden-kormányzat végével nem ért véget, csak mára Brüsszel vette át Washington helyét: ugyanaz a hálózat, amely 2022-ben a baloldali összefogás kampányát segítette, most a Tiszát segíti. Céljuk a nemzeti kormány megbuktatása, hogy helyére egy brüsszel- és ukránbarát ügynökkormányt ültessenek - olvasható az összegzésben.

A kormány megbízásából elkészült László András kormánybiztos jelentése a Biden-kormányzat magyarországi politikai befolyásolási tevékenységéről. A jelentés részletesen feltárja azt a nemzetközi korrupciós hálózatot, amelyen keresztül az amerikai baloldal - Joe Biden elnöksége alatt - politikai és pénzügyi eszközökkel avatkozott be a magyar választásokba, és támogatta a nemzeti kormány megbuktatására irányuló törekvéseket. A "guruló dollárokat" balliberális szerkesztőségek, újságírók, civil szervezetek és aktivista hálózatok finanszírozására fordították a nemzeti kormány elleni fellépés érdekében - közölte a tárca.

Mint írják, Magyarország évek óta kiemelt célpontja a külföldi beavatkozásnak, a külföldi finanszírozás mértéke jelentősen megugrott. Az USAID szervezeten keresztül 2022 és 2025 között legalább 3,5 milliárd forinttal támogatták a magyar baloldali szervezeteket, újságírókat és közvetítőket. A guruló dollárok a baloldal 2022-es választási veresége után sem álltak le, a "dollárbaloldal-botrány" ellenére az amerikai baloldal állandó beavatkozásra rendezkedett be. Az akkor kiosztott források ma is jelentősen segítik a hálózat működését.