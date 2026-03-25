Evakuálni kellett egy kollégiumot Hevesben, drámai esetről érkezett hír

Azonnal cselekedtek a nevelők.
2026. március 25., szerda 15:11
Ki kellett üríteni egy kollégiumot szerdán kora reggel Lőrinciben, a Kastélykerti utcában – tájékoztatott honlapján a Heves vármegyei katasztrófavédelem.

Az intézményben a folyosón lévő szén-monoxid-érzékelő jelzett be, ezért tizennyolc gyereknek, valamint egy nevelőnek kellett elhagynia diákotthont és átmennie egy másik épületrészbe. Rosszullétre senki sem panaszkodott.

A hatvani hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre, ahol méréseket végeztek. A lépcsőháztól a kazánház felé haladva a szén-monoxid koncentrációja egyre emelkedett. 

Végül kiderült, hogy a baj forrása a gázkazánhoz csatlakoztatott kémény volt, amely szétcsúszott. A berendezés leállítását követően azonnal csökkenni kezdett a mérgező gáz jelenléte a levegőben. 

