Rendkívüli változások lépnek életbe, egész Budapestet érinti
Evakuálni kellett egy kollégiumot Hevesben, drámai esetről érkezett hír
Ki kellett üríteni egy kollégiumot szerdán kora reggel Lőrinciben, a Kastélykerti utcában – tájékoztatott honlapján a Heves vármegyei katasztrófavédelem.
Az intézményben a folyosón lévő szén-monoxid-érzékelő jelzett be, ezért tizennyolc gyereknek, valamint egy nevelőnek kellett elhagynia diákotthont és átmennie egy másik épületrészbe. Rosszullétre senki sem panaszkodott.
A hatvani hivatásos tűzoltók vonultak ki a helyszínre, ahol méréseket végeztek. A lépcsőháztól a kazánház felé haladva a szén-monoxid koncentrációja egyre emelkedett.
Végül kiderült, hogy a baj forrása a gázkazánhoz csatlakoztatott kémény volt, amely szétcsúszott. A berendezés leállítását követően azonnal csökkenni kezdett a mérgező gáz jelenléte a levegőben.
A nyitókép illusztráció: MTI/Lakatos Péter
+Ez is érdekelheti
Horror a szombathelyi kórházban, szörnyű dolognak voltak szemtanúi a betegek
Kitört a pánik egy pizzéria előtt Győr-Moson-Sopronban, szirénázva siettek a helyszínre
Kellemetlen meglepetést kapnak a nyakukba a magyarok, talán már pár óra sem maradt
Dermesztő látvány: Így nézett ki az 53-as út percekkel a tragédia után – Fotók
Holttestet találtak egy autó alatt Hajdúszoboszlón, borzalmas részletek derültek ki
Oszlopnak csapódott egy mentőautó Szolnokon – egy mentős is megsérült
Havazás és óriási szél – drasztikus lehűlés várható a hét második felében
NAV: a benzinkutak szinte mindenütt betartják a védett árra vonatkozó szabályokat
Tragédia történt Hevesben, már a szakemberek sem tudtak mit tenni
Megkéseltek egy munkást egy szegedi építkezésen - Fotó
Nem létező autókat adott el – több mint 6 milliót zsebelt a 28 éves férfi