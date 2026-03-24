Nem létező autókat adott el – több mint 6 milliót zsebelt a 28 éves férfi

Vádat emeltek a 28 éves férfi ellen, aki olyan autókat adott el, amivel nem is rendelkezett, 6.747.917 forintot bezsebelve ezzel – közölte az ügyészség.

Mint kiderült, a 28 éves elkövető olyan kocsikat hirdetett egy használtautókkal kereskedő oldalon, melyek nem is voltak a tulajdonában. A vevőjelöltekkel megegyeztek az adásvétel részleteiben, majd a tettes előleget kért az autókért cserébe.

A naiv kuncsaftok előre átutalták a pénzt, amire a fiatal eladó eltűnt, és elérhetetlenné vált.

Összesen 29 vásárlót vert át, 6.747.917 forintos kárt okozva ezzel.

Az ügyészség az üzletszerűen elkövetett csalások miatt a többszörös visszaeső férfival szemben fegyházbüntetést, közügyektől eltiltást, valamint vagyonelkobzást, és az okozott kár megfizetését indítványozta. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.