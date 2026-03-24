Tragédia történt Hevesben, már a szakemberek sem tudtak mit tenni
Nem létező autókat adott el – több mint 6 milliót zsebelt a 28 éves férfi
Vádat emeltek a 28 éves férfi ellen, aki olyan autókat adott el, amivel nem is rendelkezett, 6.747.917 forintot bezsebelve ezzel – közölte az ügyészség.
Mint kiderült, a 28 éves elkövető olyan kocsikat hirdetett egy használtautókkal kereskedő oldalon, melyek nem is voltak a tulajdonában. A vevőjelöltekkel megegyeztek az adásvétel részleteiben, majd a tettes előleget kért az autókért cserébe.
A naiv kuncsaftok előre átutalták a pénzt, amire a fiatal eladó eltűnt, és elérhetetlenné vált.
Összesen 29 vásárlót vert át, 6.747.917 forintos kárt okozva ezzel.
Az ügyészség az üzletszerűen elkövetett csalások miatt a többszörös visszaeső férfival szemben fegyházbüntetést, közügyektől eltiltást, valamint vagyonelkobzást, és az okozott kár megfizetését indítványozta. Az ügyben a Balassagyarmati Járásbíróság dönt.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
+Ez is érdekelheti
Megkéseltek egy munkást egy szegedi építkezésen - Fotó
Meggyilkoltak egy tiszakécskei férfit, megrendítő fotón, hol találtak rá
Letarolt egy autót, majd olajra lépett a Nagykőrösi út réme - Videó
Fogságba esett egy 1 éves gyerek Nyíregyházán, szirénázva rohantak érte
Videón, ahogy porig ég egy autó Balatonőszödnél az M7-esen
Dráma Szécsényben, mentőhelikopter landolt a belvárosban
Lecsapott a TEK, nagy erőkkel vonultak ki Kalocsára
Megvalósult rémálom: Pár hetes csecsemő életéért küzdött egy édesapa Kiskunfélegyházánál
Kigyulladt egy asztalosműhely Gyulán, 900 négyzetméter áll lángokban - Videó
Cetlire írt telefonszámot hagytak egy meghúzott autón Szolnokon, a telefont nem a tettes vette fel
Hajszálon múlt a motorostragédia Zircnél - Videó