Havazás és óriási szél – drasztikus lehűlés várható a hét második felében

Pénteken napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég, és az északkeleti vármegyék kivételével többfelé várható eső, zápor, a Nyugat-Dunántúlon havas eső, havazás. Péntek estére a hegyvidéki tájakon akár vastag hótakaró is kialakulhat, de a csapadék intenzitásának függvényében a nyugati síkabb vidékeken is lehet átmenetileg akár több centiméteres vizes, tapadó hóréteg.

Péntek délutántól, estétől lassanként szűnni kezd a csapadék, ezzel együtt nyugaton a halmazállapot várhatóan visszavált esőre.



Felhívták a figyelmet arra is, hogy csütörtöktől egyre nagyobb területen kell tartósan erős, sőt - elsősorban a Dunántúlon és északkeleten - viharos északi szélre készülni, a legerősebb széllökések csütörtökön és pénteken 80-90, a hétvégén 60-75 kilométer/óra között alakulhatnak.

A csúcshőmérséklet csütörtökön a Dunántúlon 5 és 12, a Dunától keletre még 12 és 20 Celsius-fok között valószínű, pénteken az ország délnyugati felén már csak 2 és 9, míg másutt 10 és 19 fok közötti hőmérsékletre lehet számítani, szombaton pedig 8 és 17 fok között alakul a csúcsérték. Az éjszakánként is szeles idő miatt nem várhatóak éjszakai fagyok.