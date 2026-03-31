Rejtélyes feliratok jelentek meg a Duna-parton, a rendőrségnek kellett intézkednie

Rejtélyes feliratok jelentek meg a Duna-parton, a rendőrségnek kellett intézkednie
A bejelentés után azonnal vizsgálatot indítottak.
2026. március 31., kedd 13:06
Csúnyán megrongált két fiatal egy bárkát a tolnai Alta-Ripa Szabadidőparkban. Egy 17 éves fiú 20 éves unokatestvérével együtt kék festékszóró spray-vel obszcén feliratokat firkált a Duna holtágában álló építményre.

A police.hu keddi tájékoztatása szerint a létesítményt üzemeltető cég képviselője tett bejelentést, miután látták, mi történt a bárkával. 

Fotó: police.hu

A tolnai rendőrök vizsgálódni kezdtek az ügyben, több tanút is meghallgattak, és begyűjtötték a szükséges bizonyítékokat. 

Végül a nyomok elvezettek a két fiatalig, akiket gyanúsítottként kihallgattak. Az elkövetők mindent beismertek, és elmondták, csak viccek szánták a trágár firkálást. Rongálás miatt indult eljárás ellenük. 

 

