Rejtélyes feliratok jelentek meg a Duna-parton, a rendőrségnek kellett intézkednie

Csúnyán megrongált két fiatal egy bárkát a tolnai Alta-Ripa Szabadidőparkban. Egy 17 éves fiú 20 éves unokatestvérével együtt kék festékszóró spray-vel obszcén feliratokat firkált a Duna holtágában álló építményre.

A police.hu keddi tájékoztatása szerint a létesítményt üzemeltető cég képviselője tett bejelentést, miután látták, mi történt a bárkával.

Fotó: police.hu

A tolnai rendőrök vizsgálódni kezdtek az ügyben, több tanút is meghallgattak, és begyűjtötték a szükséges bizonyítékokat.

Végül a nyomok elvezettek a két fiatalig, akiket gyanúsítottként kihallgattak. Az elkövetők mindent beismertek, és elmondták, csak viccek szánták a trágár firkálást. Rongálás miatt indult eljárás ellenük.