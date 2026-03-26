Mentők szeme láttára fojtogatta nevelőapját Balassagyarmaton

Elrendelték a letartóztatását annak a 26 éves férfinak, aki a mentők szeme láttára fojtogatta idős nevelőapját a Nógrád vármegyei Balassagyarmaton – közölte az ügyészség.

Mint kiderült, március 23-án éjjel rosszul lett a vádlott nevelőapja, aki azonnal kihívta a mentőket. A mentőszolgálat dolgozói ellátták a beteget, majd távoztak, mire a fiatal számon kérően ordibálni kezdett velük.

A mentősök egy aláírás miatt visszamentek az épületbe, amikor látták, hogy a vádlott az ágyon fekvő nevelőapja mellkasán ült, megöléssel fenyegette és fojtogatta a védekezésre képtelen beteget.

A Balassagyarmati Járásbíróság gyanúsítottként hallgatta ki a fiatalt emberölés kísérlete miatt, és kezdeményezte a letartóztatását.

A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat