Drámai küzdelem Győrnél, egy idős nő élete volt a tét - Fotó
A napokban minden előzmény nélkül összeesett egy 70 év körüli nő Győr-Moson-Sopron vármegyei otthonában - derült ki hétfőn az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-közleményéből.
Férje azonnal rohant hozzá, megpróbálta magához téríteni kedvesét, de nem járt sikerrel, így a mentők segítségét kérte.
A mentésirányító higgadt és pontos instrukciói segítségével a bátor férfi megvizsgálta feleségét, de a nő ekkor már nem lélegzett. Így a telefonos utasításokat követve elkezdte az újraélesztést, eközben egy esetkocsi már úton volt a helyszínre.
A szakemberek végül átvették az életmentést és emelt szinten küzdöttek tovább a nő életéért. Az időben megkezdett mellkaskompressziók és a mentők példaértékű csapatmunkája végül sikerre vezetett, a beteg keringése visszatért.
A helyszíni ellátást követően a nőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.
A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldala
