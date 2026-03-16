Drámai küzdelem Győrnél, egy idős nő élete volt a tét - Fotó
A férje próbálta újraéleszteni.
2026. március 16., hétfő 12:31
A napokban minden előzmény nélkül összeesett egy 70 év körüli nő Győr-Moson-Sopron vármegyei otthonában - derült ki hétfőn az Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-közleményéből.

Férje azonnal rohant hozzá, megpróbálta magához téríteni kedvesét, de nem járt sikerrel, így a mentők segítségét kérte.

A mentésirányító higgadt és pontos instrukciói segítségével a bátor férfi megvizsgálta feleségét, de a nő ekkor már nem lélegzett. Így a telefonos utasításokat követve elkezdte az újraélesztést, eközben egy esetkocsi már úton volt a helyszínre.


A szakemberek végül átvették az életmentést és emelt szinten küzdöttek tovább a nő életéért. Az időben megkezdett mellkaskompressziók és a mentők példaértékű csapatmunkája végül sikerre vezetett, a beteg keringése visszatért

A helyszíni ellátást követően a nőt végül stabil állapotban szállíthatták kórházba.


A nyitókép illusztráció: Országos Mentőszolgálat hivatalos Facebook-oldala

 

