2026. április 11. szombat, Leó, Szaniszló
Elérkezett a döntő: kiderül melyik páros nyeri A Nagy Duettet

Kilenc hetes küzdelem után véget ér Magyarország egyik legnézettebb showműsora.
2026. április 11., szombat 15:02
Elérkezett a sokak által várt szombat este, ahol végre kiderül, hogy a 9 hetes küzdelem után ki lesz A Nagy Duett győztes párosa.

Az eredetileg 9 duettből és egy trióból induló versenyzők közül már csak négy páros maradt versenyben, akik gőzerővel készülnek a szombat esti, 19:45-kor kezdődő showműsorra.


Kovács Áron és Gesztesi Panka, Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr., Vastag Csaba és Domján Evelin, valamint a múlt heti visszatérők: Tolvai Reni és Lakatos Laci lesznek az est főszereplői, akik egy új dalon kívül egy másik, az idei szériában korábban más párosok által előadott dalt is elő fognak adni.


Emellett ezen az estén hallható először Curtis és Radics Gigi első közös, Hozz békét című dala is.

A Nagy Duett döntő szombaton 19:45-től a TV2 műsorán!

