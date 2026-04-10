Izgalmas fináléval búcsúzik szombaton A Nagy Duett

9 hetes küzdelem után végéhez ér A Nagy Duett nyolcadik évada. 9 páros és egy trióból már csak 4 kettős szállhat versenybe, hogy a dobogó legfelső fokára állhassanak. Egészen új produkciókkal, és az idei szériában korábban más párosok által már előadott dalokkal is gyűjthetik majd a szavazatokat a hírességek, akik tele élményekkel és meghatódottsággal intenek búcsút az énekes showműsornak.

Tolvai Reni és Lakatos Laci a Peter Srámekéktől lopott Edda slágerrel, a Körrel rockos külsőt öltenek, és valóra válik kezdeti döntős álmuk is, hiszen a Szépség és a Szörnyeteg betétdalát is színpadra vihetik. Egy Curtiséktől lenyúlt Bangó Margit egyveleggel készül Kovács Áron és Gesztesi Panka, akinek titkos kedvence a mulatós stílus is, majd a Million Dreams című Pink dalban ragadják meg újra mikrofont, amit a közösen eltöltött, küzdelmes hetek méltó koronájának éreznek.



Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr. a Vastag házaspár ABBA medley-jét gondolják újra, egy fergeteges buli keretein belül, hogy végül Lewis Capaldi Before you go című dalával foglalják össze az elmúlt időszak érzelmeit. Vastag Csaba és Domján Evelin szintén Gáspár Beáék egykori produkciójára vetett szemet: Korda György és Balázs Klári duettjére csaptak le, egy Demjén dalban pedig ők is komolyabbra veszik a figurát, és ezzel mondanak köszönetet egymásnak és a nézőknek is.