Kökény Dani legújabb dalában a béke fontosságára hívja fel a figyelmet
Videón február legszebb gólja, Szoboszlai rúgta
Az angol bajnoki címvédő klub honlapja felidézte, hogy a Manchester City ellen február 8-án, hazai pályán lejátszott bajnoki mérkőzés 74. percében a magyar válogatott csapatkapitánya csaknem 28 méterről bombázott a hálóba - áll az MTI közleményében.
Ezzel a találattal a Liverpool szerzett vezetést, végül azonban a vendégek győztek 2-1-re, ráadásul Szoboszlait a meccs legvégén kiállították.
A februári gólszépségverseny második helyezettje is a magyar futballista nevéhez fűződik: a 14-én házigazdaként 3-0-ra megnyert Brighton elleni FA Kupa-meccs 56. percében 14 méterről, kapásból lőtt a kapuba.
Nyitókép: Szoboszlai Dominik hivatalos Facebook-oldala
