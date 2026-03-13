Videón február legszebb gólja, Szoboszlai rúgta

Szoboszlai Dominik szabadrúgásgólját választották február legszebb találatának a Liverpool FC labdarúgócsapatának szurkolói.
2026. március 13., péntek 16:22
Frissítve: 2026. március 13., péntek 16:37
Az angol bajnoki címvédő klub honlapja felidézte, hogy a Manchester City ellen február 8-án, hazai pályán lejátszott bajnoki mérkőzés 74. percében a magyar válogatott csapatkapitánya csaknem 28 méterről bombázott a hálóba - áll az MTI közleményében.

Ezzel a találattal a Liverpool szerzett vezetést, végül azonban a vendégek győztek 2-1-re, ráadásul Szoboszlait a meccs legvégén kiállították.


A februári gólszépségverseny második helyezettje is a magyar futballista nevéhez fűződik: a 14-én házigazdaként 3-0-ra megnyert Brighton elleni FA Kupa-meccs 56. percében 14 méterről, kapásból lőtt a kapuba.


Nyitókép: Szoboszlai Dominik hivatalos Facebook-oldala

 

