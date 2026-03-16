Van egy módszer, amit sokan utálnak, pedig a szervezet hálás érte

Van egy mindennapi szokás, amit sokan inkább elkerülnek, holott a szakértők szerint kifejezetten jót tehet a testnek és a léleknek is. Már néhány perc is elég ahhoz, hogy éberebbnek, energikusabbnak és kiegyensúlyozottabbnak érezzük magunkat – hívta fel a figyelmet hétfőn a fitforfun.de.

A hideg víznek való kitettség – például egy rövid hideg zuhany vagy jégfürdő – komoly élettani reakciókat indít el a szervezetben. Amikor a bőrt hideg éri, az erek összehúzódnak, a pulzus felgyorsul, és a légzés mélyebbé válik. Ez a folyamat valójában egyfajta mini edzésként hat a szervezetre, állítja egy tanulmány.

A szakértők szerint a hideg víz nemcsak a vérkeringést és az immunrendszert serkenti, hanem az agy működésére is hatással lehet. A hideg aktiválja az idegrendszert, és olyan hormonok felszabadulását indítja el, amelyek javítják a hangulatot és a koncentrációt.

Egyes kutatások arra is rámutattak, hogy a rendszeres hideg fürdőzés vagy zuhanyzás még az alvás minőségét is javíthatja, miközben segít csökkenteni a stresszt és a túlzott agyalást.