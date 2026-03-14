Kórházból jelentkezett Galla Miklós – fontos hírt osztott meg állapotáról
Rátalált a szerelem Kóbor János lányára, mutatjuk, ki rabolta el a szívét
Úgy tűnik, új fejezet kezdődött Kóbor Léna magánéletében. A néhai Omega-frontember, Kóbor János lánya most először mutatta meg a nyilvánosságnak új szerelmét, akivel egy közös fotót is megosztott az Instagram-oldalán.
A vörös szőnyegen készült felvételen a 18 éves énekesnő egy látványos, tollakkal díszített miniruhában pózol, miközben a hosszú hajú fiatal férfi átkarolja a derekát. A poszthoz csatolt szív emoji egyértelművé tette a rajongók számára: Léna újra szerelmes.
A story.hu utánajárt, hogy a titokzatos férfi a 21 éves Balogh Krisztián, aki Tatán él és a Budapesti Metropolitan Egyetemen tanul. A közösségi profilja alapján vállalkozó szellemű fiatal: ingatlanok rövid távú kiadásával foglalkozik, emellett szívesen vitorlázik és lovagol.
A jelek szerint a kapcsolat már komolyabb szintre lépett, hiszen Léna állítólag már a családjának is bemutatta a fiatalembert. A közösségi médiában megosztott romantikus pillanatok alapján úgy tűnik, a fiatal pár nagyon boldog együtt.
Nyitókép: Kóbor Léna Instagram-oldala
