Pápai Joci: ,,Orbán Viktor a világ legjobb politikusa"

Az, hogy nehéz időket élünk, nem foglalja össze elég érzékletesen a tényt, hogy a világ felült egy háborús vonatra és lassan mi leszünk az egyetlen nép közel s távol, amelyiknek még nincs megváltott és érvényesített jegye a konkrét fegyveres konfliktus felé robogó szerelvényre. Ettől éppen egyetlen választásnyira vagyunk és vészesen közeledik a nap, amikor döntenünk kell. Pápai Joci most a Beköltözve Hajdú Péterhez című műsor új epizódjának felvételén árulta el, hogy mit gondol erről a témáról. A népszerű zenész-előadó akkor kezdett el beszélni egy háború lehetőségéről, amikor Hajdú Péter egy őt és az egyik nagybátyját ábrázoló fényképet mutatott neki, írta meg pénteken a borsonline.hu.
Ő a nagybátyám. Ötvenhatban elmenekült az országból. Édesapám egyik testvére volt a tizenkettőből. A kedvenc nagybátyám volt, akt apu később Svájcban talált meg. Nagyon sokat mesélt nekem a háborúról, mert légiósként szolgált több mint húsz éven át. Mindent tudott a háborúról. Nagyon mély nyomokat hagytak bennem a történetei
– kezdte a Beköltözve Hajdú Péterhez forgatásán Pápai Joci.
A sikeres előadó, őszintén beszélt a félelmeiről is
Talán az a legijesztőbb ebben az egészben, hogy a mostani generáció már meg sem rezzen, ha csak beszélgetés szintjén említjük a háborút. Ezt látom a fiamon és a lányomon is. Miközben, ha a feleségemmel megnézünk mondjuk egy II. világháborús dokumentumfilmet, mindig az a legmegrázóbb, amikor látjuk, hogy a szülők búcsúznak a fiaiktól a vonatállomásokon. Ilyenkor tudjuk, hogy mi erre soha nem lennénk képesek. Az, hogy elengedd a gyerekedet a háborúba úgy, hogy talán soha többé nem látod, talán a legijesztőbb dolog a világon. Ha életemben féltem valamitől, az az, hogy a gyerekemet, vagy akár engem besoroznak és el kell mennem harcolni. Megölni valakit, Peti? Néztem a veteránokat, akik nyolcvan, kilencven évesen még nyilatkoztak az átéltekről. Roncs emberként, Peti! Elmesélték, hogy amikor éjjelente lecsukták a szemeiket és el akartak aludni, mindig azt látták, ahogy öldösték egymást
– mondta Pápai Joci.
Hajdú Péter ekkor kitért a szomszédunkban négy éve zajló orosz-ukrán és a most kirobbant iráni háború borzalmaira és kimondta azt, amit ezekben a vészterhes időkben mindannyian gondolunk: A mi életünkben soha ilyen közel nem voltunk egy totális háború kirobbanásához. És ahhoz se, hogy akaratunk ellenére belesodródjunk egy fegyveres konfliktusba. Abban pedig mindketten egyetértettek, hogy a jelenlegi helyzetben egyetlen út lehet járható Magyarország számára. Erről Pápai Joci így nyilatkozott:
Azon csodálkozom, hogy ez nem minden ember számára egyértelmű. Azt mondják, hogy nincs háború?! De gyerekek! Mellettünk négy éve dúl és a Közel-Keleten is úgy lövik egymásra a rakétákat, ahogy én beleiszom ebbe a vízbe itt az asztalon. Nekünk most olyan vezető kell, aki mindenkivel jóban van. Orbán Viktor ilyen. Ő a világ legjobb politikusa egyébként. Bennem ebben a tekintetben nincs kérdés. Van egy ember, aki a béke és biztonság megteremtője. Van ennél nagyobb erény?
– tette fel a jogosnak tűnő kérdést Pápai Joci, aki minden bizonnyal ott lesz vasárnap Budapesten a Békemeneten.
