Mennyasszony lett Király Linda, özönlenek a gratulációk - fotó

Kedvese megkérte a kezét, ő pedig igent mondott.
2026. március 19., csütörtök 11:19
Új fejezet kezdődött Király Linda életében: az énekesnő csütörtökön egyetlen fotóval árulta el a Facebook-oldalán, hogy nagy változás történt kapcsolatában. A közösségi oldalára feltöltött képen párjával látható, amint egymás kezét fogják. Az énekesnő ujján egy feltűnő, nagy gyémántgyűrű csillog, amely egyértelmű üzenetet hordoz.

 

A bejegyzés szövege sem hagyott kétséget: menyasszony lett.

Miután szakított korábbi párjával, Király Linda egy civil férfi oldalán találta meg a boldogságot, kapcsolatuk pedig most új szintre lépett.

