Egy apró változtatás, ami sorsfordító lehet a társkeresésben
Mennyasszony lett Király Linda, özönlenek a gratulációk - fotó
Új fejezet kezdődött Király Linda életében: az énekesnő csütörtökön egyetlen fotóval árulta el a Facebook-oldalán, hogy nagy változás történt kapcsolatában. A közösségi oldalára feltöltött képen párjával látható, amint egymás kezét fogják. Az énekesnő ujján egy feltűnő, nagy gyémántgyűrű csillog, amely egyértelmű üzenetet hordoz.
A bejegyzés szövege sem hagyott kétséget: menyasszony lett.
Miután szakított korábbi párjával, Király Linda egy civil férfi oldalán találta meg a boldogságot, kapcsolatuk pedig most új szintre lépett.
Nyitókép: Király Linda Facebook-oldala
+Ez is érdekelheti
A színpadon kel életre Olaszország, ahol minden hang mögött egy történet húzódik
Megmutatta Szandi, hogyan edz egy leendő nagymama
Budapestre érkezett egy Lamborghini Revuelto – kitalálja, melyik magyar milliárdos autógyűjteménye gyarapodott?
Időjárás-jelentés: Gyenge fagy is előfordulhat a következő napokban
Fogós feladvány: Ön tudja mi ez a lyuk a laptopokon?
Gyászol a magyar sport, elhunyt Dávid Sándor
Hajszálon múlt, hogy kijutottak, katonák mentették ki a népszerű magyar zenekart
Pénteken kiderül, ki lesz a Séfek Séfe 7. évadának győztese
A Tankcsapda kilenc év után újra a Sportarénában lép fel
Nem mindennapi kincs került elő – Fertőszögi Péter azonnal tudta, mi a teendő
Megrázó titkok a csillogás mögött: megszólalt Britney Spears egykori bizalmasa