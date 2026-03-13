Videón február legszebb gólja, Szoboszlai rúgta
Kökény Dani legújabb dalában a béke fontosságára hívja fel a figyelmet
Kökény Dani nevét 2022-ben ismerhették meg a tévénézők, ugyanis ebben az évben megnyerte a TV2 Sztárban Sztár leszek! című showműsorát, és azóta is aktívan alkot, sőt, már több díjjal is elismerték munkáját.
Az énekes huszonegyéves korára már Fonogram- és Szenes Iván-díjjal is büszkélkedhet, folyamatosan fellépésekre jár, jelenleg pedig a Duna csatorna A Dal 2026 dalversenyében szerepel.
Kökény Dani vadonatúj dalában a háború borzalmaira hívja fel a figyelmet, a Sose feledd című alkotása egy igazi különlegesség, hiszen fiatal kora ellenére komoly témát dolgoz fel.
A dal központi témája a remény megőrzése a nehéz időkben. Szövegében erőteljes képekkel beszél arról, hogy még a konfliktusok és a félelem árnyékában is létezhet újrakezdés és béke.
A béke jegyében íródott. Nagyon fontos ez számomra, mivel szerintem nagyon sok ember szemét fel tudom ezzel nyitni, hogy vegyék észre azt, hogy mi folyik mellettünk, a szomszédságunkban
– vallotta ez énekes.
A lírai popballada különlegességét a népzenei hangulatot idéző hegedűjáték adja, amelyben Pál István „Szalonna” működik közre.
A dal üzenete engem nagyon megérintett, mivel úgy éreztem, hogy fontos az, hogy mint zenész, olyan dalt közöljek, amely értéket teremt és felnyitja az emberek szemét valamilyen fontos dologra
– hangsúlyozta a művész.
A fiatal énekes jelenleg az álmait éli, a mindennapjait az alkotás és a szereplés tölti ki, melyek nap mint nap inspirálják életét.
Nekem ez teszi ki az egész napomat és amikor nem éppen egy műsorban vagyok, vagy valami elfoglaltságom van, akkor otthon egész nap a zongoránál ülök, vagy a gitárt pengetem és dalokat írok
– árulta el Kökény Dani.
Nyitókép: Pohly Bettina
+Ez is érdekelheti
Dupla duettekkel készülnek A Nagy Duett hírességei
Meglepetés a rajongóknak: így árulta el Szandi lánya, kislányt vagy kifiút hord a szíve alatt
A tavaszi égbolt egyik legszebb jelensége érkezik, a látványos együttállás két estén át lesz megfigyelhető
Egy apró éjszakai szokás többet árthat, mint hisszük
Eljött a búcsú ideje: Elhagyja a fővárost Pablo
Súlyos büntetés várhat a Rihanna elleni támadás gyanúsítottjára
„Törölték a járatomat” – Balin ragadt Kárpáti Rebeka
Kiss Kriszta megmutatta, mivel bűvölte el Stohl Andrást
Évről évre ugyanaz a furcsa érzés – de mi történik velünk tavasszal?
Színfalak mögött: Az Exatlon legnagyobb titkai - videóval
Leslie Mandoki a Bayern himnuszáról: „Mire hazaértem a stúdióba, már kész volt a nóta”