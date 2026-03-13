Kökény Dani legújabb dalában a béke fontosságára hívja fel a figyelmet

Kökény Dani nevét 2022-ben ismerhették meg a tévénézők, ugyanis ebben az évben megnyerte a TV2 Sztárban Sztár leszek! című showműsorát, és azóta is aktívan alkot, sőt, már több díjjal is elismerték munkáját.

Az énekes huszonegyéves korára már Fonogram- és Szenes Iván-díjjal is büszkélkedhet, folyamatosan fellépésekre jár, jelenleg pedig a Duna csatorna A Dal 2026 dalversenyében szerepel.

Kökény Dani vadonatúj dalában a háború borzalmaira hívja fel a figyelmet, a Sose feledd című alkotása egy igazi különlegesség, hiszen fiatal kora ellenére komoly témát dolgoz fel.

A dal központi témája a remény megőrzése a nehéz időkben. Szövegében erőteljes képekkel beszél arról, hogy még a konfliktusok és a félelem árnyékában is létezhet újrakezdés és béke.