2026. március 15. vasárnap, Kristóf
6°C Budapest
kis grófo
választás
béke

Háború vagy béke? Kis Grófo üzent a választások előtt

A közösségi oldalán osztotta meg gondolatait az áprilisi országgyűlési választásokról Kis Grófo. A népszerű előadó bejegyzésében arról írt, hogy véleménye szerint a választás tétje a béke és a háború kérdése, és arra kérte követőit, hogy menjenek el szavazni.
2026. március 15., vasárnap 08:04
Frissítve: 2026. március 15., vasárnap 08:04
Vágólapra másolva!

A választások jelentősége abban áll, hogy Magyarország a jövőben békében vagy háborús körülmények között élheti mindennapjait – üzente „testvéreinek és barátainak” közösségi oldalán Kis Grófo.

Az áprilisi választások tétje nem kevesebb, mintsem az, hogy az elkövetkezendő éveinket háborúban vagy békében élhetjük Magyarországon

– írta bejegyzésében az énekes. Kis Grófo szerint a jelenlegi kormány egyértelműen a béke mellett kötelezte el magát. Úgy fogalmazott: kizárólag békeidőben van esély a jólétre, a kiszámíthatóságra és a minőségi életre. Úgy vélte, háborús helyzetben az emberek mindennapjai kiszámíthatatlanná válnának, és a fiatalok biztonsága is veszélybe kerülhet.


Az előadó azt is hangsúlyozta, hogy a család, a béke és a biztonság a legfontosabb értékek, ezért arra kérte követőit, hogy a választás napján vegyenek részt a szavazáson.

Menjünk el szavazni, és hozzunk bölcs döntést a szavazófülkében

– kérte Kis Grófo.


Nyitókép: Facebook

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra