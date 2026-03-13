Dupla duettekkel készülnek A Nagy Duett hírességei
A Nagy Duett ötödik adásában hat, versenyben lévő páros küzd majd a továbbjutásért. A profi énekesek és zenei téren amatőr párjaik hétről hétre új zenei stílusban mutatják meg tehetségüket, vasárnap estére pedig újabb meglepetésekkel készülnek.
A veszélyzónából visszatérve Curtis és felesége Barnai Judie Korda György és Balázs Klári előtt tiszteleg majd, a Mamma Maria című dalban. Peter Srámek és Gáspár Bea ezúttal rockos oldalát mutatja meg a közönségnek, közös kedvencük, az Edda ikonikus slágerével készülnek. Egy igazi balladában lassul majd le Lengyel Johanna és Schobert Norbi Jr.: Billie Eilish és Khalid Lovely című duettjét adják elő.
Komonyi Zsuzsi és Fekete Pákó két utazóvá válik a Crystal szerzeményében, amivel Kasza Tibinek és Lajtai Katinak is szeretnének bizonyítani, ráadásul egy kis ír sztepptánccal is megfűszerezik majd a produkciójukat. Boney M egyveleggel lép színpadra Kovács Áron és Gesztesi Panka, míg Vastag Csaba és kedvese, Domján Evelin egy mulatós mix-szel viszik táncba a nézőket.
Ez a hét azonban ismét rendhagyó lesz, hiszen dupla duettek is színesítik az estét. A Macarénára áll össze Vastag Csaba és Domján Evelin, valamint Kovács Áron és Gesztesi Panka, míg a Cotton Eye Joe-ra közösen bulizik majd Komonyi Zsuzsi - Fekete Pákó és Peter Srámek - Gáspár Bea duója. Az éjjel soha nem érhet véget című dalban Soho Party-vá alakul Lengyel Johanna, Schobert Norbi Jr., Curtis és Barnai Judie.
A Nagy Duett 5. élő adás - vasárnap 18:55-től a TV2 műsorán!
