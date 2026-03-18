Budapestre érkezett egy Lamborghini Revuelto – kitalálja, melyik magyar milliárdos autógyűjteménye gyarapodott?

Jákob Zoltán, Magyarország egyik leggazdagabb embere és a "körmöskirály" néven ismert üzletember, híres arról, hogy nem veti meg a sebességet és a luxust. Bár garázsát elsősorban tűzpiros olasz telivérek uralják, legutóbb egy Lamborghini Revuelto-t vett át – közölte a közösségi oldalán.

Annyira izgulok… leleplezés előtt irány a Lamborghini Múzeum, és bemehetünk a titkos gyártórészlegbe is. Mutatjuk a gyárban a titkokat

– kezdte a híresség, aki kapott egy VR szemüveget az átadásnál, majd videónézés közben csendben begurult mellé a legújabb 1015 lóerős szerzeménye.

Úristen, hogy ez mennyire tetszik! Neon narancs. A Lamborghini csúcsmodellje a leggyorsabb a sorozat gyártottak között és a legerősebb. 6500-as szívómotor V12, óriási, és ehhez van még három elektromos motor, amitől lesz ez az 1015 lóerő, a végsebessége 350 felett. 0-ról 100-ra 2,5 másodperc alatt van

– folytatta Jákob Zoli, aki hozzátette, hogy az autó teljesen az ő igényeinek megfelelően készült.