Időjárás-jelentés: Gyenge fagy is előfordulhat a következő napokban
Budapestre érkezett egy Lamborghini Revuelto – kitalálja, melyik magyar milliárdos autógyűjteménye gyarapodott?
Jákob Zoltán, Magyarország egyik leggazdagabb embere és a "körmöskirály" néven ismert üzletember, híres arról, hogy nem veti meg a sebességet és a luxust. Bár garázsát elsősorban tűzpiros olasz telivérek uralják, legutóbb egy Lamborghini Revuelto-t vett át – közölte a közösségi oldalán.
Annyira izgulok… leleplezés előtt irány a Lamborghini Múzeum, és bemehetünk a titkos gyártórészlegbe is. Mutatjuk a gyárban a titkokat
– kezdte a híresség, aki kapott egy VR szemüveget az átadásnál, majd videónézés közben csendben begurult mellé a legújabb 1015 lóerős szerzeménye.
Úristen, hogy ez mennyire tetszik! Neon narancs. A Lamborghini csúcsmodellje a leggyorsabb a sorozat gyártottak között és a legerősebb. 6500-as szívómotor V12, óriási, és ehhez van még három elektromos motor, amitől lesz ez az 1015 lóerő, a végsebessége 350 felett. 0-ról 100-ra 2,5 másodperc alatt van
– folytatta Jákob Zoli, aki hozzátette, hogy az autó teljesen az ő igényeinek megfelelően készült.
Egy ilyen sportautó ára körülbelül 200 millió forint, de az extrákkal növelt ár akár elérheti a 260-280 millió forintot is. Fenntartása egy ilyen kaliberű hibrid fenevadnak elég magas, csak a kötelező szervizek és a biztosítás éves szinten több millió forintos tétel.
Semmi sem széria. Mindent úgy választottunk ki, hogy a kormány is narancs színű, az ülésen a bőr. Full extrém karbon csomag van rajta
– mondta büszkén a milliárdos.
Ez egy vadonatúj érzés, azt kell, hogy mondjam. Le akarok lépni az autóval
– zárta az üzletember.
Jákob Zoltán aktuális autógyűjteménye elképesztő. A híresség köztudottan Ferrari-rajongó, gyűjteményének nagy részét a maranellói márka legkülönlegesebb darabjai alkotják. A jelenlegi flotta ékkövei:
- Ferrari SF90 Spider 1000 lóerős hibrid, arany felnikkel szerelve.
- Ferrari Purosangue a márka első SUV-ja, V12-es motorral.
- Ferrari F8 Tributo egy klasszikus középmotoros sportautó.
- Ferrari 812 Superfast az egyik utolsó nagy V12-es túraautó.
- Ferrari Roma a gyűjtemény legelegánsabb darabja, amely a 60-as évek olasz életérzését hozza vissza modern köntösben.
Zoltán nemcsak gyűjti az autókat, hanem aktívan használja is őket: gyakran látni Budapest utcáin, amint szerencsés követőit vagy beteg gyerekeket visz el egy-egy körre, hogy megossza az élményt másokkal is.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
