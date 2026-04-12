Volt lengyel miniszterelnök: „Kívánom, hogy Orbán Viktor győzelmet arasson”

Beata Szydło volt lengyel miniszterelnök is Orbán Viktort és a Fideszt támogatja, és ő is úgy gondolja, hogy az Európai Unió rossz irányba tart, és a csőd felé löki az országokat.

Az Európai Unió rossz irányba halad. Egymást követik az újabb és újabb krízisek, amelyek tönkre teszik a gazdaságot, romba döntik az európai ipart. A Green Deal megrendítette országaink energiabiztonságát, és olyan válságot okozott, amely miatt a családok rezsiszámlái az egekbe szöknek, az európai ipar pedig visszafejlődik

– kezdte Beata Szydło, majd kiemelte, hogy migráció és a Mercosur-megállapodás is negatív hatással van a gazdaságra.

A Mercosur-megállapodás miatt a csőd felé tart az európai mezőgazdaság. Az emberek félnek az illegális migrációtól. A brüsszeli bürokrácia nem vonja le a tanulságokat ezekből a krízisekből, és azok a tervek, amelyeket most készítenek, csak tovább mélyítik a válságot

– tette hozzá a politikus, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a brüsszeli bürokrácia következő években egy zsarolásra alapuló költségvetést akar létrehozni.