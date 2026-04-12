2026. április 12. vasárnap
Volt lengyel miniszterelnök: „Kívánom, hogy Orbán Viktor győzelmet arasson”

A politikus támogatja a miniszterelnök politikáját és bírálja az EU irányát.
2026. április 12., vasárnap 09:02
Beata Szydło volt lengyel miniszterelnök is Orbán Viktort és a Fideszt támogatja, és ő is úgy gondolja, hogy az Európai Unió rossz irányba tart, és a csőd felé löki az országokat.

Az Európai Unió rossz irányba halad. Egymást követik az újabb és újabb krízisek, amelyek tönkre teszik a gazdaságot, romba döntik az európai ipart. A Green Deal megrendítette országaink energiabiztonságát, és olyan válságot okozott, amely miatt a családok rezsiszámlái az egekbe szöknek, az európai ipar pedig visszafejlődik 

– kezdte Beata Szydło, majd kiemelte, hogy migráció és a Mercosur-megállapodás is negatív hatással van a gazdaságra.

A Mercosur-megállapodás miatt a csőd felé tart az európai mezőgazdaság. Az emberek félnek az illegális migrációtól. A brüsszeli bürokrácia nem vonja le a tanulságokat ezekből a krízisekből, és azok a tervek, amelyeket most készítenek, csak tovább mélyítik a válságot

– tette hozzá a politikus, majd felhívta a figyelmet arra, hogy a brüsszeli bürokrácia következő években egy zsarolásra alapuló költségvetést akar létrehozni.

Többek között a 2028 – 2034-es uniós költségvetéssel kapcsolatban egy zsaroló mechanizmust akarnak bevezetni. Azoktól, akik nem hajolnak meg a brüsszeli diktátumok előtt, mindenféle indokokkal megvonják majd az európai forrásokat

– húzta alá a Jog és Igazságosság párt alelnöke, és kijelentette, hogy az Európai Uniónak változásra van szüksége.

Szükségünk van az Európai Unióra, de meg kell változnia. Vissza kell találnia a gyökereihez. Ismét egy biztonságos közösséggé kell válnia, amelyben tisztelik a tagállamok szuverenistását, államaink hagyományait és értékeit, az állampolgárok szabadságát. Magyarország, Lengyelországhoz hasonlóan többször estek áldozatául a nagyhatalmak rájuk nézve káros döntéseinek. Összeköt minket a szabadsághoz való ragaszkodás. Értékeljük, hogy tagjai vagyunk az európai közösségnek, de látjuk a gyengeségeit is

– folytatta Beata Szydło, aki nyomatékosította, hogy épp azért fontos a jelenlegi magyar választás, mert a Fidesz egy olyan kormány, amely a biztonságot és a szabadságot biztosítja a magyar embereknek.

Fotó: Beata Szydło Facebook-oldala

Egy biztonságos és fejlődő Európában szeretnénk élni. Ezért olyan fontosak számunkra a választások. Ma éppen a magyar kormány az, amelyik azokat az értékeket védik, amelyek a szabad európai polgárok és a szuverén nemzetek számára annyira fontosak: a biztonságot, a szabadságot

– összegezte a politikus, majd kiemelte, hogy véleménye szerint a együttműködés szellemében, a demokráciát középpontban tartva kellene egymás mellett léteznie az államoknak.

Demokráciában akarunk élni, nem pedig a legerősebb államok diktátumai alá vetve, amelyek maguk alá akarják rendelni a többieket, a saját érdekeikért, nem pedig az európai polgárok javáért. Együttműködést szeretnénk, nem pedig, hogy elvegyék tőlünk azt a jogot, hogy saját szuverén államunk érdekei szerint cselekedjünk

– hangsúlyozta a Jog és Igazságosság párt alelnöke, és azt kívánta, hogy Orbán Viktor győzedelmeskedjen a választáson.

Az, hogy hogyan döntünk egy választáson, nem csak a saját országunk sorsára, hanem az összes európai polgár sorsára is kihatással lesznek. Kívánom, hogy Orbán Viktor miniszterelnök úr győzelmet arasson

– zárta a poltikus.

Nyitókép: Beata Szydło Facebook-oldala

 

