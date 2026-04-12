Orbán Viktor: Mi soha nem adjuk fel!
Veszprém fideszes országgyűlési képviselője gratulált ellenfelének
„A választók döntöttek. Hálás szívvel köszönöm az elmúlt nyolc évet, a megélt pillanatokat, a közös munkát és a megvalósult álmokat. Minden nap tudásom legjavával, őszinte hittel és elkötelezettséggel szolgáltam az itt élőket” – üzente közösségi oldalán tiszás ellenfelének Ovádi Péter. Veszprém vármegye 1. választókörzetének kormánypárti képviselője gratulált Gáspár Levente országgyűlési képviselőnek az elért eredményhez, és sikeres szolgálatot kívánt. „Isten áldja Veszprémet és térségét!” – írta a politikus.
Eszerint Ovádi Péter kikapott ellenfelétől a választáson. Az szavazatok 64 százalékának feldolgozottsága mellett 58-35-re vezet Gáspár Levente.
