Szijjártó : vasárnap akkora győzelmet fogunk aratni, hogy még a Holdról is jól fog látszani

A minisztérium közleménye szerint a tárcavezető a kampányzáró rendezvényen kijelentette, hogy Magyar Péter, "a kalandor, akit Brüsszel és Kijev ide delegált először mondott talán igazat, amikor arról beszélt, hogy "rohadt nagy háború lesz".

De ez az igazság, kedves barátaim, mindjárt felvet egy fontos kérdést. Talán ez a legfontosabb kérdés: Magyarországot belerángatják-e ebbe a háborúba, vagy Magyarország ki tud maradni ebből a háborúból?

- mondta.

"Ukrajnában négy éve egy teljesen értelmetlen és tragikus háború zajlik. Már majdnem olyan hosszan, mint az elmúlt évszázad világháborúi. És az elmúlt esztendőben minden egyes nap minket bele akartak provokálni, bele akartak zsarolni, bele akartak tolni ebbe a háborúba. Nekünk minden egyes nap nemet kellett mondanunk, vissza kellett utasítanunk a zsarolásokat és a provokációkat, ellen kellett állni minden egyes nap a nyomásgyakorlásnak. És hogy ez sikerülhetett négy éven keresztül, kedves barátaim, ez az önök támogatásának, a ti támogatásotoknak köszönhető" - folytatta.