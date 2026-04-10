Szijjártó Péter: csak a nemzeti kormány képes kimaradni a háborúból

Orbán Viktor: Mi vagyunk a hangos többség, hajrá, Fidesz!
Csak a nemzeti kormány képes kimaradni a háborúból
Csak a nemzeti kormány képes kimaradni a Tisza Pártot kitaláló brüsszeliek és kijeviek háborújából − mondta Szijjártó Péter az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.
A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:
a Tisza Párt létrejötte óta folyamatosan tagadja, hogy Magyarország háborús veszélyben lenne. Rémhírkeltésnek, átverésnek nevezik, arról beszélnek, hogy ez csak propaganda
− tette hozzá. Szijjártó Péter felhívta a figyelmet: ehhez képest a valóság az, hogy Magyarország négy éve él a háború szomszédságában, és a háború nagyon súlyos továbbterjedési veszéllyel jár.
Brüsszelben döntés született arról, hogy Európának háborúba kell mennie, ők készen állnak katonákat is küldeni - mutatott rá a miniszter, aki jelezte: eddig majdnem 200 milliárd eurót küldtek a háborúra, és be akarják hozni az ukránokat az Európai Unióba, ami
gyakorlatilag azt jelentené, hogy a háborút magát hozzák be az Európai Unióba.
Szijjártó Péter kijelentette: a magyar kormány négy éve minden egyes nap küzd az ellen, hogy minket bele tudjanak zsarolni, provokálni ebbe a háborúba”. Mint mondta, minden nap van valami belerángatási kísérlet, de ezeknek eddig mind ellenálltak.
Szavai szerint ehhez nagyon erős szuverén nemzeti politikára van szükség, mert nemet kell tudni mondani a nyomással szemben.
Egy olyan párt, amit azért hoznak létre, hogy végrehajtsa a brüsszeli politikát, az nyilván nem mondana nemet. Ezért is tagadták, hogy itt háborús veszély lenne
− magyarázta.
Szijjártó Péter hangsúlyozta: a nyugat-európai politikusok rendszeresen azt mondják, hogy ez a mi háborúnk, úgy kezelik a helyzetet, mintha Európa állna hadban Oroszországgal.
De ez nem így van. Van egy orosz-ukrán háború, amihez nekünk semmi közünk sincsen, semmi felelősséggel nem bírunk ebben az ügyben, mi nem kértünk senkit, hogy védjen meg minket, mert nem kell, ezért nem is tartozunk senkinek
− szögezte le.
A külügyminiszter beszélt arról is, hogy Európában hosszú távú háborúra készülnek, erről szólnak a pénzügyi előterjesztések is. A legutóbbi külügyminiszteri tanácsi ülésen arról volt szó, hogyan segítsünk Ukrajnának felkészülni a következő háborús télre − idézte fel.
Szijjártó Péter hangsúlyozta:
a magyar kormány minden háborús döntést fékez, megakaszt, megvétóz, ezzel biztosítják, hogy Magyarország kimaradjon.
Felhívta a figyelmet arra is, hogy ha a háború mégis eszkalálódna, akkor annak az első számú veszélyeztetettje Magyarország lenne, egyrészt a földrajzi közelség miatt, másrészt azért, mert Ukrajnában nagyon durva, nyílt, magyarellenes politika zajlik.
Szijjártó Péter rögzítette:
egy feladat van, ebből a háborúból ki kell maradni.
Hozzátette: Magyarország nem csak a háborús politikát, de a brüsszeli migrációs politikát és a genderideológia elterjesztésére irányuló törekvéseket is akadályozza.
Kijelentette: Brüsszelben és az összes európai fővárosban pontosan tudják, hogy ha a jelenlegi kormány marad, akkor a következő négy évben is meg fogják akadályozni azokat a törekvéseket, hogy minket belenyomjanak ebbe a háborúba.
Ha mi maradunk, akkor otthon fogjuk tartani a magyarok pénzét, és Ukrajna soha az életben nem fog csatlakozni az Európai Unióhoz
− folytatta, jelezve: meg fogják védeni a rezsicsökkentést és a védett benzinárat is. Szijjártó Péter a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában kiemelte: a Tisza Párt megalakulása óta tudni lehet, hogy a párt azért jött létre, hogy a brüsszeli politikát végrehajtsa. Hozzátette: a Tisza Párt elnökét Brüsszel mentelmi jogával a markában tartja, a háborúra viszont csak szuverén politikával tudnak nemet mondani.
A miniszter beszámolt arról is, hogy
a mostani választási kampányban minden eddiginél nyíltabb, durvább, súlyosabb a külföldi beavatkozás, és a beavatkozáshoz titkosszolgálati eszközöket is igénye vesznek.
Ezzel kapcsolatban leszögezte: Magyarország jövőjéről nem a külföldi titkosszolgálatok, hanem a magyar emberek kell, hogy döntsenek. A miniszter arra kérte az embereket, hogy április 12-én szavazzanak a békére és biztonságra.
Magyarországon a magyar embereknek joguk van békében és biztonságban élniük. Mi ezt garantálni és biztosítani fogjuk
− húzta alá Szijjártó Péter, aki szerint a fizikai és anyagi biztonságot érdemes mérlegelnie annak, aki még nem döntötte el, hogyan szavaz vasárnap. Megjegyezte továbbá, hogy most olyan geopolitikai helyzet van, amelyben a nullkilométeres kalandorokat reggelire eszik meg.
Csak mi vagyunk képesek megoldani ezt, ma a biztos választás a Fidesz
− jelentette ki.
(MTI)
