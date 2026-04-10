Szijjártó Péter: csak a nemzeti kormány képes kimaradni a háborúból

Csak a nemzeti kormány képes kimaradni a Tisza Pártot kitaláló brüsszeliek és kijeviek háborújából − mondta Szijjártó Péter az M1 aktuális csatorna péntek reggeli műsorában.

A külgazdasági és külügyminiszter hangsúlyozta:

a Tisza Párt létrejötte óta folyamatosan tagadja, hogy Magyarország háborús veszélyben lenne. Rémhírkeltésnek, átverésnek nevezik, arról beszélnek, hogy ez csak propaganda

− tette hozzá. Szijjártó Péter felhívta a figyelmet: ehhez képest a valóság az, hogy Magyarország négy éve él a háború szomszédságában, és a háború nagyon súlyos továbbterjedési veszéllyel jár.

Brüsszelben döntés született arról, hogy Európának háborúba kell mennie, ők készen állnak katonákat is küldeni - mutatott rá a miniszter, aki jelezte: eddig majdnem 200 milliárd eurót küldtek a háborúra, és be akarják hozni az ukránokat az Európai Unióba, ami