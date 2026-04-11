2026. április 11. szombat, Leó, Szaniszló
12°C Budapest
szijjártó péter
donald trump
orbán viktor
támogatás

Szijjártó Péter: az amerikai kormány a teljes gazdasági erejével és hatalmával készen áll arra, hogy Orbán Viktort támogassa

Egyedülállóan fontos Donald Trump amerikai elnök támogatása, amiből minden magyar ember, minden magyar család profitál - közölte az MTI Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szombati budapesti közleményét.
2026. április 11., szombat 10:59
Vágólapra másolva!

A tárcavezető az MTI-hez eljuttatott közlemény szerint arról számolt be, hogy

Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke újra támogatását fejezte ki miniszterelnök úr felé, de nem is akárhogyan. Donald Trump azt írja, hogy az amerikai kormány a teljes gazdasági erejével és hatalmával készen áll arra, hogy Magyarországot és a magyar miniszterelnököt támogassa.

Ez a mai viszonyok közepette, amikor rendkívül bonyolult nemzetközi viszonyok között élünk, ez egy egyedülállóan fontos támogatás, tekintettel arra, hogy a mai világrendben az az ország tud sikeres lenni, az tud biztonságban lenni, amelyik a négy világhatalmi politikai centrummal egyszerre tud jóban lenni, és ebből az egyik a világ első számú szuperhatalma, az Egyesült Államok

 - folytatta.

Ez a kiállás miniszterelnök úr mellett is világosan mutatja, mennyire erős, lojalitáson alapuló barátság van Donald Trump és Orbán Viktor között, és ez az a barátság, amiből minden magyar ember, minden magyar család profitál. Ha a miniszterelnök nem lenne ilyen jó barátságban Donald Trumppal, már rég nem vehetnénk olcsó energiát, már rég háromszor annyit kéne fizetni a rezsiért, már rég nem lenne védett benzinár

- emelte ki.

Ez is kiemeli a holnapi nap tétjét. Nem lehet az ország sorsát nullkilométeres kalandorok kezébe adni, mert az olyanokat megeszik reggelire

- tette hozzá.

Fotó: Szijjártó Péter Facebook-oldala

Donald Trump a közösségi médiában a következőt írta 

Kormányom készen áll arra, hogy az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét mozgósítsa Magyarország gazdaságának megerősítése érdekében - ahogyan azt a múltban nagy szövetségeseink esetében is tettük -, amennyiben Orbán Viktor miniszterelnöknek és a magyar népnek erre valaha szüksége lenne. Örömmel fektetünk be abba a jövőbeli jólétbe, amelyet Orbán folyamatos vezetése fog előidézni!

Nyitókép: MTI/Kovács Márton

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra