Sulyok Tamás: rendben lezajlott a választás

Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás − mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI). Sulyok Tamás az NVI székhelyén tett sajtónyilatkozatában azt mondta, a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a választópolgárok 77,8 százaléka járult az urnákhoz.

A rekordmagas részvétel kétségbevonhatatlanul igazolja a magyarországi demokrácia erőteljes működését

− fogalmazott, úgy folytatva: „a választás eredménye – bármi lesz is az – legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország”.

Az államfő kitért arra, hogy a végleges eredményekre még várni kell, vasárnap csak előzetes eredmények várhatók; az alaptörvény értelmében