2026. április 12. vasárnap, Gyula
13°C Budapest
sulyok tamás
választás
köztársasági elnök

Sulyok Tamás: rendben lezajlott a választás

A köztársasági elnök azt mondta, a választás eredménye − bármi lesz is az − legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország.
2026. április 12., vasárnap 20:02
Vágólapra másolva!

Rendben lezajlott a 2026-os országgyűlésiképviselő-választás − mondta a köztársasági elnök vasárnap este, miután tájékoztatást kapott a Nemzeti Választási Irodától (NVI). Sulyok Tamás az NVI székhelyén tett sajtónyilatkozatában azt mondta, a jelenleg rendelkezésre álló adatok szerint a választópolgárok 77,8 százaléka járult az urnákhoz.

A rekordmagas részvétel kétségbevonhatatlanul igazolja a magyarországi demokrácia erőteljes működését

− fogalmazott, úgy folytatva: „a választás eredménye – bármi lesz is az – legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország”.

Az államfő kitért arra, hogy a végleges eredményekre még várni kell, vasárnap csak előzetes eredmények várhatók; az alaptörvény értelmében 

a köztársasági elnöknek a választás napját követő 30 napon belül kell összehívnia az Országgyűlés alakuló ülését, és ekkor kell javaslatot tennie a miniszterelnök személyére is.

Hozzáfűzte: a választási eredmények ismertté válását követően, kellő időben egyeztetéseket fog kezdeményezni az Országgyűlésbe bejutott minden párt vezetőjével; a kormányalakítási felkérést szintén az alaptörvénnyel és alkotmányos szokásokkal összhangban fogja megtenni.

(MTI)

Nyitókép: Sulyok Tamás köztársasági elnök sajtónyilatkozatot tesz az országgyűlési választások lezárását követően a Nemzeti Választási Irodában (NVI) Budapesten 2026. április 12-én. MTI/Bodnár Boglárka

 

+Ez is érdekelheti

+Címoldalról ajánljuk

Tovább a címoldalra