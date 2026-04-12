Sulyok Tamás: Következzen a nyugodt hangvételű párbeszéd!

Az Országgyűlés mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása, a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek részeként a közhatalom forrásaként mi, magyarok döntünk saját magunk irányításáról, saját magunk adunk felhatalmazást a képviselőinknek a közhatalom gyakorlására – mondta az urnazárás után a Nemzeti Választási Irodában tartott sajtótájékoztatón Sulyok Tamás. Az államfő szerint ezért a szavazás napja 36 éve minden alkalommal minden alkalommal a függetlenség és a demokrácia ünnepe is egyben.

Mint mondta, az NVI-ben tájékoztatást kapott arról, hogy a mai választás rendben lezajlott. A jelenleg rendelkezésre álló adatok alapján a választópolgárok 77,8 százaléka vett részt, azonban a későbbiekben beérkező szavazatok miatt ez még növekedni fog. A rekord magas részvétel kétségbe vonhatatlan módon igazolja a magyar demokrácia erőteljes működését, valamint egyúttal kifejezi azt is, hogy hazánkban egyértelmű közbizalom övezi a választások lebonyolítását.

Ennek megfelelően a választás eredménye, bármi lesz is az, legitim felhatalmazást fog jelenteni arra vonatkozóan, hogy a következő időszakban milyen irányba tartson Magyarország

– jelentette ki.

Az NVI-ben és a szavazókörökben megkezdődött a szavazatok megszámlálása, a végleges eredményre majd csak az összes szavazat megszámlálása és az esetleges jogorvoslati javaslatok lezárulta után számíthatunk. Előzetes eredmények azonban még az este folyamán várhatók.