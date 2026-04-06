Rogán Antal: nem szabad válsághelyzetben rábízni az országot olyanokra, akik veszélyes döntéseket hoznak

Beszélt arról, hogy az Európai Unió támogatja Zelenszkij ukrán elnököt abban, hogy zárja el a Barátság olajvezetéket, és ha lehet, akkor támadja meg még a Török Áramlat gázvezetéket, és mindent megtesznek azért, hogy ez így legyen. A bizottság javaslata minden tagállam felé az, hogy senki ne vásároljon gázt, mert azzal fölhajtja az árakat, de az árakat az növeli, hogy néhány hónap múlva hiány lesz.

Emögött néhány nagy nyugati energiacég érdeke húzódik meg, amelyek ilyenkor mindig berendezkednek arra, hogy hogyan fogják ők megoldani az ellátást, és a magyar piacra is fáj a foguk − jelentette ki. Kitért arra, hogy

az Európai Bizottság azt kérte, hogy Magyarország azonnal függessze fel a védett benzin- és gázolajárat, mert az nem fér össze az európai közösségi joggal.

A miniszter szerint ez kísértetiesen megegyezik azzal, ami a Tisza Párt energia átállási tervében benne van. Ők a védett árat el fogják törölni, a benzin ára ezer forint lesz, a rezsicsökkentett árakat is kivezetik. Ha a Tisza energiaterve, megvalósul, akkor egy átlagos magyar család havonta a villanyért 16 ezer, a gázért 31 ezer forinttal többet fog fizetni havonta, és a tankolás 48 600 forinttal kerül majd többe, amit nem szabad megengedni − hangoztatta. A többi európai uniós országban elszabadultak a benzin- és gázolajárak. Ma Európán belül Magyarországon a legolcsóbb az üzemanyag − mondta.

Nem egy ukránbarát kormányra van szükség