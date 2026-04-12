Orbán Viktor: Gratuláltam a Tisza Pártnak

– A választási eredmény számunkra fájdalmas, de érthető. A Tisza Pártnak gratuláltam – jelentett ki a miniszterelnök a Bálnában. A Fidesz eredményváróján Viktor, Viktor! felkiáltással fogadták a miniszterelnököt.

– A miniszterelnök megköszönte a 2,5 millió szavazatot, amit az előzetes számok alapján a Fidesz-KDNP listája kapott, és külön a határon túli magyarok támogatását. "Akárhogyan is alakult, mi ellenzékből is a hazánkat, és a magyar nemzetet fogjuk szolgálni" - jelentette ki Orbán Viktor.



