Orbán Viktor: Azért jöttem, hogy győzzek! - Videó

Orbán Viktor reggel fél kilenckor érkezett a szavazókörbe, majd a voksolás után válaszolt a sajtó kérdéseire. Hangsúlyozta, örül a magas részvételi aránynak, szavai szerint ez korábban mindig kedvezett nekik. Minél többen vagyunk, annál jobb - fogalmazott. Orbán Viktor mindenkit arra biztatott, hogy menjen el szavazni.



A választás a demokrácia ünnepe - jelentette ki. A választás kimenetelére vonatkozó kérdésre a kormányfő kiemelte, az emberek döntését tiszteletben kell tartani.

Van egy magyar alkotmány, aszerint kell eljárni

- mondta. Az elmúlt négy évben végzett munkával kapcsolatban közölte: minden fontos céljuk felé tettek lépéseket.

Kétszer-háromszor gyorsabban is mehettünk volna, ha a világ körülöttünk barátságos

- állapította meg. Rögzítette azt is, hogy nem ez lesz az utolsó választása. "Én fiatal férfi vagyok" - fűzte hozzá.



Arra a kérdésre, hogy a választási eredmények hogyan befolyásolják a magyar-szerb kapcsolatokat, Orbán Viktor hangsúlyozta: az elmúlt évtized egyik legfontosabb célja volt, hogy testvéri kapcsolatokat építsenek. "Azt szeretnénk, hogy olyan erős legyen a kapcsolat Szerbiával, amennyire lehetséges". Rámutatott továbbá: minden nagy állam vezetőjével baráti viszonyra törekszik Magyarország, "és szerencsére sok barátunk van a világban".