Orbán Viktor: A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, és megvédjük a családok érdekeit
Orbán Viktor miniszterelnök volt az Igazság órája különkiadásának vendége. A vasárnapi, választás napi műsorban a kormányfő elmondta: ő is a koránkelők közé tartozik, akik reggel elsőként szavaznak, de mióta nincs kampánycsend, még ilyenkor, vasárnap is mozgósít - írja a Magyar Nemzet.
Az ország nagyon sokat veszítene, belevisznek minket a háborúba: egész Európa a háború felé tart, a családok költéségei megugranak, de mi nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és megvédjük a családokat is
– fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő elmondta: ez egy olyan nap, aminek hangulatát a vége határozza meg, bízom benne, hogy diadala.
– Mindig azt mondják, hogy a Fidesz csal, de ez nem újdonság, volt már ilyen, hogy demokráciaközpontot állítottak fel, de nem törődnék ezzel többet a kelleténél, szedjük össze a barátokat és rokonokat és menjünk szavazni! – mondta. Megjegyezte, a Tisza Párt az elejétől kezdve a dühre, indulatra épített mindvégig, de ennek vasárnap este vége lesz.
Orbán Viktor elmondta: a tapasztalata az, hogy a kampány megkezdése óta egyre többen vagyunk. Úgy véli, mi vagyunk a többség.
Mára a csendes többségből hangos többség lett. Mindenki előjött.
Azt is mondta, nagyon sok a fiatal a Fidesz rendezvényein: nincs bennük erőszakosság, de rengetegen vannak. A miniszterelnök úgy véli, olyan ember, aki ne gondolna arra, hogy baj van a világban, nincs. Még az ellenzéki médiából is ezek a hírek ömlenek.
Legfeljebb azt mondják, annyira utálják az adott jelöltet, vagy a miniszterelnököt, hogy az fontosabb szempont a biztonságnál.
Németh Balázs felidézte, őt például „felakasztották” már, mire Orbán Viktor úgy reagált, még lehet miniszterelnök is. – Volt egyszer egy miniszterelnök, akit úgy hívtak, hogy szép akasztott, Andrássy Gyula miniszterelnök, 1849-ben halálra ítélték, ő elmenekült, a szalmabábuját viszont fellógatták az ítéletnek megfelelően. A kiegyezést követően viszont kellett valaki, akiben a magyarok és a bécsiek is bíztak, így jött a képbe Andrássy, így lett ő a szép akasztott, idézte fel a kormányfő az anekdotát.
A miniszterelnök kiemelte, most azt mondják, ne még egy embert hozzanak, hanem mindenkit hozzanak magukkal. Szerinte ez a „rejtőzködő fideszes”-jelenség a közbeszédben létezik, vasárnap kiderül, volt-e ilyen, de az igaz, hogy a közvélemény-kutatásoknál a szokásostól többen utasítják el a válaszadást, ez a digitális uszítás miatt történhet, mert azokra, akik a Tiszától eltérő véleményt mernek elmondani, ráugranak a tiszások.
Orbán Viktor szerint a közvélemény-kutatásokkal lehet várakozásokat és egyben véleményt befolyásolni, ez az Amerikából eredő szokás megszokott, de ennek a hatása idehaza új, hiszen a leírt szónak nálunk nagyobb becsülete van.
Magyarországon éppen ezért nagyobb hatása lehet a közvélemény-kutatások manipulációinak
– fűzte hozzá.
Arról, hogy egész Európa ránk figyel vasárnap, a miniszterelnök úgy vélekedett, fontos, hogy lássuk, régóta vagyunk szálka a szemükben.
Így van ez, 2014 óta, pedig akkor még egy barátságosabb vezetője volt Európának. Akkor a bankadó miatt volt köztünk konfliktus, ők ezt ellenezték, azt mondták, Brüsszellel szemben nem lehet választást nyerni. Aztán mégis nyertünk
– mutatott rá, emlékeztetve, azóta sokadik küzdelmet sikerült megnyerni, ilyen volt a migráció kérdése. – Úgy gondolják, a hatalomépítéshez azt kell bemutatniuk, ha nyerhet is valaki ellenük, nem tud talpon maradni, de mi elmondhatjuk, mi nemcsak nyertünk, élünk is, virulunk, sőt, jobb állapotban vagyunk, mint ők – közölte.
Orbán Viktor arról is beszélt, van egy Brüsszel-Berlin-Varsó-Kijev tengely. De van egy nagy könnyebbség, mert az amerikaiak velünk vannak. Ők tudják garantálni Magyarország békéjét és biztonságát.
A kormányfő azt mondta, vannak, akik a fegyveres testületekből ugranak ki, és ez bűncselekmény.
Ki is adta az utasítást, hogy indítsák meg az eljárásokat a választások után. Összehangoltságot lát ezekben a jelenségekben és nem lenne meglepve, ha ezek mögött nemzetközi titkosszolgálati kapcsolatok lennének.
Orbán Viktor azt mondta, a magyar választási rendszer Európában az egyik legbiztonságosabb.
Minden adat megvan elektronikusan, és papíralapon is. Hogy kívülről befolyásolni lehessen a választás kimenetelét, kizárható
– szögezte le a kormányfő. Azt mondta, mintegy 300 ezer szavazat ma még a rendszerben marad, így végleges eredmény csak jövő héten lehet.
Nem csupán idehaza és a külhoni magyarok követik a választás napi eseményeket, egész Európa ránk figyel: Brüsszel mellé csatlakozott Berlin, Varsó és Kijev. Végig segítették a Tisza Pártot. A nemzeti, szuverén oldal azonban készen áll egy nemzetközi vita megvívására is.
