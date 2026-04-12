Orbán Viktor: A nemzeti kormányzás nem engedi, hogy bevigyenek bennünket a háborúba, nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának, és megvédjük a családok érdekeit

Orbán Viktor miniszterelnök volt az Igazság órája különkiadásának vendége. A vasárnapi, választás napi műsorban a kormányfő elmondta: ő is a koránkelők közé tartozik, akik reggel elsőként szavaznak, de mióta nincs kampánycsend, még ilyenkor, vasárnap is mozgósít - írja a Magyar Nemzet.

Az ország nagyon sokat veszítene, belevisznek minket a háborúba: egész Európa a háború felé tart, a családok költéségei megugranak, de mi nem adjuk oda a pénzünket Ukrajnának és megvédjük a családokat is

– fogalmazott Orbán Viktor. A kormányfő elmondta: ez egy olyan nap, aminek hangulatát a vége határozza meg, bízom benne, hogy diadala.

– Mindig azt mondják, hogy a Fidesz csal, de ez nem újdonság, volt már ilyen, hogy demokráciaközpontot állítottak fel, de nem törődnék ezzel többet a kelleténél, szedjük össze a barátokat és rokonokat és menjünk szavazni! – mondta. Megjegyezte, a Tisza Párt az elejétől kezdve a dühre, indulatra épített mindvégig, de ennek vasárnap este vége lesz.

Orbán Viktor elmondta: a tapasztalata az, hogy a kampány megkezdése óta egyre többen vagyunk. Úgy véli, mi vagyunk a többség.