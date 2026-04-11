"Mi kormányzunk, ti lóbáltok” – így reagált a péntek esti koncertre Menczer Tamás

Menczer Tamás legújabb Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésében a péntek esti tiszás koncertet véleményezte.

Látom ám, hogy a tiszás zenész művész úr méltóztatott hosszan és kitartóan a h.réjét lóbálni a színpadon. Ezzel üzente a tiszás zenész művész úr, hogy ő a h.réjével győzi le a fideszeseket, a Fidesznek vége, eljött a h.relóbálósok ideje

– kezdte a politikus, majd hozzátette, hogy volt olyan előadó, aki ennél is továbbment.

Aztán a másik tiszás zenész művész úr volt kedves nemes egyszerűséggel közölni, hogy vasárnap “kinyír” bennünket

– folytatta a Fidesz országgyűlési képviselője, majd kiemelte, hogy hiába is próbálkoznak ezek a nagy megmondó emberek, a Fidesz akkor is meg fogja nyerni a választást.