Németh Balázs: a heremutogatás beütött, a bizonytalanok ezért nem fognak a Tiszára szavazni
"Mi kormányzunk, ti lóbáltok” – így reagált a péntek esti koncertre Menczer Tamás
Menczer Tamás legújabb Facebook-oldalára feltöltött bejegyzésében a péntek esti tiszás koncertet véleményezte.
Látom ám, hogy a tiszás zenész művész úr méltóztatott hosszan és kitartóan a h.réjét lóbálni a színpadon. Ezzel üzente a tiszás zenész művész úr, hogy ő a h.réjével győzi le a fideszeseket, a Fidesznek vége, eljött a h.relóbálósok ideje
– kezdte a politikus, majd hozzátette, hogy volt olyan előadó, aki ennél is továbbment.
Aztán a másik tiszás zenész művész úr volt kedves nemes egyszerűséggel közölni, hogy vasárnap “kinyír” bennünket
– folytatta a Fidesz országgyűlési képviselője, majd kiemelte, hogy hiába is próbálkoznak ezek a nagy megmondó emberek, a Fidesz akkor is meg fogja nyerni a választást.
Nos azért, mert bár az én politikai közösségem, a Fidesz, bizonyára nem tökéletes, de mi teszünk, dolgozunk ezért az országért. Kimaradunk a háborúból, megvédjük Magyarországot a bevándorlástól, segítjük a családokat, támogatjuk az időseket, adómentessé tesszük a fiatalokat, és a sort lehetne folytatni. Ezt hívják országépítésnek
– hívta fel a figyelmet Menczer Tamás, majd ezzel szemben állította az ellenzéket, akik egész életükben nem építettek semmit, csak lóbálták h.rétejüket.
Ti pedig, kedves tiszás zenész művész urak és rajongóik, ti még életetekben nem építettetek semmit. Ti a h.réteket lóbáljátok. Félek, ez kevés lesz. Magyarország ennél többet érdemel
– szögezte le a politikus, és kijelentette, hogy ő büszke az ország történelmére, és a Fidesszel továbbra is a magyar emberekért fognak dolgozni.
Tájékoztatásul jelzem, hogy a mi hazánk egy ezeréves államisággal rendelkező ország, büszkék vagyunk a történelmünkre. A világon a legjobb dolog magyarnak lenni. Még akkor is, ha ilyen h.erelóbálók is vannak köztünk. Ezt is elbírjuk. Megnyerjük a választást, aztán dolgozunk tovább. Magyarországért, a magyar emberekért. Ti meg lóbálhattok azt, amit akartok a jövőben is
– emelte ki a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója, majd összefoglalta három mondatban a legfontosabbakat.
Mi kormányzunk. Ti lóbáltok. Mindenki teszi, amihez ért
– zárta a bejegyzést Menczer Tamás.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel
