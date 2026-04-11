Menczer: ez a tét a vasárnapi választáson!

A Fidesz kommunikációs igazgatója legújabb közösségi oldalán megosztott videójában felidézi azt a február közepi jelenetet, amikor választási ellenfele, Bujdosó Andrea azt közli egy riporterrel, semmi köze ahhoz, hogy a birtokában álló Shell-részvények – szám szerint 12.322 darab – után mennyit keresett az orosz kőolajra és gázra kivetett szankciók miatt. A Tisza Párt képviselőjelöltje annyit válaszolt, ezek az adatok nyilvánosak, bárki megnézheti őket, Menczer Tamás szerint elfogadhatatlan, hogy olyan szereplők, akik Magyarország vezetésére jelentkeznek, nem a magyar embereket képviselik, hanem Brüsszelt, a Shellt és a saját pénzügyi érdekeiket.

Menczer Tamás választási ellenfele, Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője beszédet mond a párt kongresszusán

Menczer Tamás: A Tisza leválna az olcsó orosz energiáról

A fideszes politikus szerint egyértelmű a vasárnapi választás tétje: a Tisza leválna az olcsó orosz energiáról, ami a magyar családoknak 1000 forintos benzint és háromszoros rezsit jelentene.