Menczer: ez a tét a vasárnapi választáson!
A vasárnapi választás tétje az, hogy marad a rezsicsökkentés és az olcsó energia, vagy a magyarok a sokkal drágább benzint tankolnák az autóikba - emelte ki szombati posztjában a Fidesz kommunikációs igazgatója. Menczer Tamás szerint a tiszás Bujdosó Andrea érdeke egyértelmű, hiszen pártja győzelmével degeszre keresné magát, mint Shell-részvényes.
2026. április 11., szombat 14:25
A Fidesz kommunikációs igazgatója legújabb közösségi oldalán megosztott videójában felidézi azt a február közepi jelenetet, amikor választási ellenfele, Bujdosó Andrea azt közli egy riporterrel, semmi köze ahhoz, hogy a birtokában álló Shell-részvények – szám szerint 12.322 darab – után mennyit keresett az orosz kőolajra és gázra kivetett szankciók miatt. A Tisza Párt képviselőjelöltje annyit válaszolt, ezek az adatok nyilvánosak, bárki megnézheti őket, Menczer Tamás szerint elfogadhatatlan, hogy olyan szereplők, akik Magyarország vezetésére jelentkeznek, nem a magyar embereket képviselik, hanem Brüsszelt, a Shellt és a saját pénzügyi érdekeiket.

Menczer Tamás választási ellenfele, Bujdosó Andrea, a Tisza Párt fővárosi frakcióvezetője beszédet mond a párt kongresszusán
Fotó: Bodnár Boglárka/ MTI

Menczer Tamás: A Tisza leválna az olcsó orosz energiáról

A fideszes politikus szerint egyértelmű a vasárnapi választás tétje: a Tisza leválna az olcsó orosz energiáról, ami a magyar családoknak 1000 forintos benzint és háromszoros rezsit jelentene. 

Ők viszont degeszre keresnék magukat. Ez a tét holnap

– fogalmaz Menczer Tamás.

Bujdosó Andrea, Kapitány István és a Tisza abban érdekelt, hogy az olcsó orosz földgáz és kőolaj helyett drágán vegye meg Magyarország ezeket mástól, például a Shelltől. 

Bujdosó Andrea viszont degeszre keresné magát, hiszen 12322 darab Shell-részvénye van

– állította a Fidesz kommunikációs igazgatója, aki hozzátette: „Vasárnap ne hagyd, hogy átverjenek! Csak a Fidesz a biztos választás."

Nyitókép: Menczer Tamás Hivatalos Facebook oldala

