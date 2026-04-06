Menczer: ha a Török Áramlaton nem jön orosz gáz, akkor a magyar családok és a gazdaság energia nélkül marad
A Török Áramlaton érkező orosz gáz nem pótolható, ha nem érkezik meg, a magyar családok és a gazdaság energia nélkül marad. Ezt nem engedhetjük – hangsúlyozta a Fidesz-KDNP kommunikációs igazgatója közösségi oldalán hétvőn.
2026. április 06., hétfő 11:03
Menczer Tamás kifejtette, hogy sem a németek, sem más nem gondolta, hogy az ukránok képesek és hajlandóak felrobbantani az Északi Áramlat gázvezetéket. Egészen addig, amíg meg nem tették.

A Magyarországot ellátó energetikai infrastruktúrát védeni kell. Magyarországon ezt a magyar honvédség teszi, külföldön értelemszerűen a helyiek, például a szerbek, köszönet nekik, amiért a terrortámadást megakadályozták!

 – emelte ki.

Hozzátette, hogy Orbán Viktor az olaj után a gázinfrastruktúra katonai védelmét is elrendelte, és hétfőn reggel a szerb-magyar határ mellett, Kiskundorozsmánál tartott terepszemlét.

A Török Áramlaton érkező orosz gáz nem pótolható, ha nem érkezik meg, a magyar családok és a gazdaság energia nélkül marad. Ezt nem engedhetjük!

Sajnos egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok és hetek sorsdöntőek lesznek. A magyar álláspont szerint ebben a helyzetben abba kell hagyni az orosz energia szankcionálását, fel kell függeszteni az összes szankciót.

Energia kell! Bárhonnan

- hangsúlyozta.

Menczer Tamás végül kiemelte, hogy a fenyegetések, az olajblokád és a szabotázsakció ellenére is meg tudjuk és meg is fogjuk védeni Magyarország energiabiztonságát, így a védett árat és a rezsicsökkentést is!

Magyarország az első.

Nem Ukrajna

 – szögezte le.

Nyitókép: MTI

