A cserben hagyott amerikai vidékről érkezve vált az elfeledett emberek bajnokává J. D. Vance
Menczer: ha a Török Áramlaton nem jön orosz gáz, akkor a magyar családok és a gazdaság energia nélkül marad
Menczer Tamás kifejtette, hogy sem a németek, sem más nem gondolta, hogy az ukránok képesek és hajlandóak felrobbantani az Északi Áramlat gázvezetéket. Egészen addig, amíg meg nem tették.
A Magyarországot ellátó energetikai infrastruktúrát védeni kell. Magyarországon ezt a magyar honvédség teszi, külföldön értelemszerűen a helyiek, például a szerbek, köszönet nekik, amiért a terrortámadást megakadályozták!
– emelte ki.
Hozzátette, hogy Orbán Viktor az olaj után a gázinfrastruktúra katonai védelmét is elrendelte, és hétfőn reggel a szerb-magyar határ mellett, Kiskundorozsmánál tartott terepszemlét.
A Török Áramlaton érkező orosz gáz nem pótolható, ha nem érkezik meg, a magyar családok és a gazdaság energia nélkül marad. Ezt nem engedhetjük!
Sajnos egész Európa rendkívül súlyos energiaválság felé halad, a következő napok és hetek sorsdöntőek lesznek. A magyar álláspont szerint ebben a helyzetben abba kell hagyni az orosz energia szankcionálását, fel kell függeszteni az összes szankciót.
Energia kell! Bárhonnan
- hangsúlyozta.
Menczer Tamás végül kiemelte, hogy a fenyegetések, az olajblokád és a szabotázsakció ellenére is meg tudjuk és meg is fogjuk védeni Magyarország energiabiztonságát, így a védett árat és a rezsicsökkentést is!
Magyarország az első.
Nem Ukrajna
– szögezte le.
Nyitókép: MTI
+Ez is érdekelheti
Menczer: Peti, nem érted! Aki az ukránokkal van, azt nem hívják meg a Védelmi Tanácsba
A Spiegel már 2024-ben megírta, hogy az ukránok a Török Áramlatot is meg akarják támadni
Kijev már tucatnyi támadást hajtott végre különböző gázvezetékek ellen, beleértve a Török Áramlatot is
Orbán Viktor Kiskundorozsmán ellenőrizte a Török Áramlat megerősített katonai védelmét
Rogán Antal: nem szabad válsághelyzetben rábízni az országot olyanokra, akik veszélyes döntéseket hoznak
Szijjártó: a szerb hatóságok olyan terrortámadást előztek meg, amely ellehetetlenítette volna a magyar földgázellátást
Pilkington: Bizarr összeesküvés-elméletet gyárt a lehallgatási botrányban érintett „újságíró”
Rendkívüli: Orbán Viktor üzent a védelmi tanács ülése után
Kivezényelték a katonákat, ők védik majd a gázvezeték magyarországi szakaszát - videóval
Menczer Tamás: Aki nem Magyarországot tartja az elsőnek, ne legyen katona - videóval
Dömötör Csaba: Az Északi Áramlat felrobbantása is megrendezett volt?