Menczer: ha a Török Áramlaton nem jön orosz gáz, akkor a magyar családok és a gazdaság energia nélkül marad

Menczer Tamás kifejtette, hogy sem a németek, sem más nem gondolta, hogy az ukránok képesek és hajlandóak felrobbantani az Északi Áramlat gázvezetéket. Egészen addig, amíg meg nem tették.

A Magyarországot ellátó energetikai infrastruktúrát védeni kell. Magyarországon ezt a magyar honvédség teszi, külföldön értelemszerűen a helyiek, például a szerbek, köszönet nekik, amiért a terrortámadást megakadályozták!

– emelte ki.

Hozzátette, hogy Orbán Viktor az olaj után a gázinfrastruktúra katonai védelmét is elrendelte, és hétfőn reggel a szerb-magyar határ mellett, Kiskundorozsmánál tartott terepszemlét.