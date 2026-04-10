Megint a rezsicsökkentést támadja, és az eltörlését követeli Magyar Péter energetikai szakértője
El kell törölni a rezsicsökkentést, mert igazságtalan − erről beszélt a Tisza Sziget-alapító Holoda Attila, a kétarcú Magyar Péter szakértője − számol be az Ellenpont. Ez egybevág azzal, amit a közelmúltban Kapitány István, Magyar Péter gazdasági vezetője mondott, és ami a Tisza Párt energiaátállási tervében van, amit a kiugrott vezető, Csercsa Balázs hozott nyilvánosságra.
A rezsicsökkentést már hosszú ideje támadja a Tisza Párt összes szakértője és politikusa, a párt programját író Surányi Györgytől kezdve Petschnig Mária Zitán át Orbán Anitáig és Kapitány Istvánig.
Az Ellenpont a korábban már beszámolt arról, hogy Holoda Attila is megjelent a Tisza holdudvarában. Konkrétan egy Tisza sziget alapítója lett. Holoda energetikai szakértő létére folyamatosan szidja az olcsó orosz energiahordozókat, és pártjával összhangban a rezsicsökkentés ellen érvel. Ez a gondolat egybevág Kapitány István nyilatkozatával, aki a rezsicsökkentés megszüntetéséről, a védett benzinár eltörléséről beszélt.
Mint ismeretes,
a Tisza Párt tanácsadói már hosszú ideje készítik a terveket arra, hogyan váljanak le az olcsó orosz olajról, a kétarcú Magyar Péter ugyanis megígérte ezt Brüsszelnek és Zelenszkijnek.
Ennek az eredménye az úgynevezett energiaátállási terv is, amelyet Csercsa Balázs, a Tisza Párt kiugrott vezetője hozott nyilvánosságra. Ennek értelmében megszüntetnék a rezsicsökkentést, eltörölnék a védett benzinárat és új adót vezetnének be, hogy a pénzt Ukrajnára fordíthassák. Korábban már szinte minden tiszás tanácsadó nyilatkozott a megszorítási tervekről.
Nyitókép: Képernyőfotó/YouTube, ATV
