Már a BBC ukrán kiadása is a legrosszabbra figyelmeztet: évekig nyöghetjük az olajválság hatásait

Az ukrán BBC elemzése szerint a globális energiaválság valójában csak most kezd kibontakozni, és hosszabb távon is átalakíthatja a világgazdaság működését - részletezte a Mandiner.

Mint írták, a jelenlegi helyzet hátterében a közel-keleti konfliktus áll, amely nemcsak rövid távú ellátási zavarokat okoz, hanem tartós következményekkel is járhat az energiaárak és az ellátás biztonsága szempontjából.

Az elemzés rámutat:

még egy esetleges tűzszünet vagy a harcok befejezése sem hozná vissza gyorsan a korábbi, olcsó olajra és földgázra épülő időszakot.

Ennek egyik oka, hogy az olajhiány hatása késleltetve jelentkezik. A Perzsa-öböl térségéből induló szállítmányok ugyanis hosszú idő alatt jutnak el a világ különböző részeire, így a kieső mennyiségek hatása csak most kezd érzékelhetővé válni a piacokon.