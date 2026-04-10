Már a BBC ukrán kiadása is a legrosszabbra figyelmeztet: évekig nyöghetjük az olajválság hatásait
Az ukrán BBC elemzése szerint a globális energiaválság valójában csak most kezd kibontakozni, és hosszabb távon is átalakíthatja a világgazdaság működését - részletezte a Mandiner.
Mint írták, a jelenlegi helyzet hátterében a közel-keleti konfliktus áll, amely nemcsak rövid távú ellátási zavarokat okoz, hanem tartós következményekkel is járhat az energiaárak és az ellátás biztonsága szempontjából.
Az elemzés rámutat:
még egy esetleges tűzszünet vagy a harcok befejezése sem hozná vissza gyorsan a korábbi, olcsó olajra és földgázra épülő időszakot.
Ennek egyik oka, hogy az olajhiány hatása késleltetve jelentkezik. A Perzsa-öböl térségéből induló szállítmányok ugyanis hosszú idő alatt jutnak el a világ különböző részeire, így a kieső mennyiségek hatása csak most kezd érzékelhetővé válni a piacokon.
A földgázpiac még sérülékenyebb helyzetben van. A cseppfolyósított földgáz (LNG) esetében Katar kulcsszereplőnek számít, és az onnan kieső szállítmányokat jóval nehezebb pótolni, mint az olajat. A problémát súlyosbítja, hogy a konfliktus nemcsak logisztikai fennakadásokat okoz, hanem jelentős infrastrukturális károkat is:
több olaj- és gázlétesítmény megrongálódott, amelyek helyreállítása akár hónapokig vagy évekig is eltarthat.
A válság elhúzódását az is erősíti, hogy az érintett termelő országoknak jelenleg nem új kitermelési kapacitások kiépítésére kell koncentrálniuk, hanem a megrongálódott infrastruktúra helyreállítására és saját biztonságuk megerősítésére.
Az elemzés szerint a bizonytalanság tartósan velünk maradhat, mivel a közel-keleti konfliktus bármikor újra eszkalálódhat. Emiatt a térség hosszabb távon is kevésbé megbízható energiaforrássá válhat, ami beépül az árakba kockázati felár formájában. Mindez globális szinten inflációs nyomást, lassuló gazdasági növekedést, sőt egyes országokban akár energiafelhasználási korlátozásokat is eredményezhet.
A nyitókép illusztráció: Shutterstock
Magyar Péter nagyon nincs képben: megígérte a kórházfelújítást, amit a Fidesz már korábban megvalósított
Nem várt fordulat jöhet Magyar Péter telefonlopási ügyében
Magyarország energia-elosztóközpont lett, először törtünk ki a trianoni börtönketrecből, de most ez is veszélybe került
Európa a háborúra készül, túlélőcsomagokat osztanak, Magyar Péter is kimondta: „G…ci nagy háború lesz
Sneider Tamás: Ez több mint egy egyszerű választás! Ez szabadságharc! + videó
A magyar vállalkozók is a francia társaik sorsára jutnak, ha jön a Tisza-kormány s vele a magas üzemanyagárak
A Fidesz vállalta és megcsinálta – A kormány az újabb energiaválságban is segíti a lakosságot
Trump újra teljes támogatásáról biztosította a miniszterelnököt: „Menjetek és szavazzatok Orbán Viktorra!”
Európa háborúpárti vezetői ágyútölteléknek használnák a fiatalokat, Magyar Péter is beismerte: „G…ci nagy háború” lesz
Orbán Viktor: Szombaton találkozunk a Szentháromság téren - Videó
Választási csalás Zalában: a Tisza szavazatokat vásárol